ترامب: لن يمكننا غض الطرف عن أن هجمات الحوثي إيرانية

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن "أي هجوم آخر أو رد من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة وستعتبره الولايات المتحدة هجوماً إيرانياً المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

ترامب : لاينبغي أن ننخدع فهجمات الحوثي إيرانية



جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"

و قال ترامب : "لا ينبغي لأحد أن ينخدع! إن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، كلها تنبع من إيران وهي من صنعها".

وأضاف: "أي هجوم أو رد فعل آخر من قبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد".

وتابع: "لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين الذين فقدوا السيطرة عليهم، لكنهم لم يفقدوا السيطرة. إنهم يمليون كل خطوة، ويمنحونهم الأسلحة، ويزودونهم بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى المعلومات الاستخباراتية".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "سيتم النظر إلى كل رصاصة أطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدا، على أنها رصاصة أطلقت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة!"

الحوثي يستهدف حاملة طائرات أمريكية

وكانت جماعة الحوثيون في اليمن، الأحد، قد أعلنت عن إستهدافها حاملة الطائرات الأمريكية، يو إس إس هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بالصواريخ.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوات المسلحة التابعة للحوثيين عملية عسكرية نوعية إستهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر"

وأوضح : أن الاستهداف تم بإستخدام "18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية".

وأكد : أن العملية جاءت رداً على الهجوم الأمريكي الذي شن خلال الساعات الماضية "أكثر من 47 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجرف، إرتكب خلالها العدو الأمريكي، عددا من المجازر حيث أدى هذا العدون لاستشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية". وشدد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين لن تترد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي رداً على العدوان على بلدنا وأنها مستمرة بعون الله في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

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