نتنياهو للإيرانين في عيد النيروز.. حان موعد عودة الحرية لإيران

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تهنئة للشعب الإيراني بمناسبة عيد النيروز، متمنيًا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالأمل والحرية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



نتنياهو حان الوقت لكي تحل الحرية الحقيقية على إيران



وقال نتنياهو في منشور عبر حساباته الرسمية: "عيد النوروز اقترب! أتمنى للشعب الإيراني عامًا مليئًا بالثروة والأمن والصداقة والأمل والإيمان والحرية."



وأضاف في رسالته أن "الوقت قد حان لكي تعود موارد إيران إلى شعبها، ولكي تحل الحرية الحقيقية محل القمع."



و إختتم نتنياهو رسالته قائلاً: "أتمنى أن يكون نوروزكم منتصرًا!".

إسرائيل و أمريكا تبحثان أزمة الملف النووي الإيراني الإسبوع المقبل

وفي سياق أخر فقد كشف موقع أكسيوس، الخميس، أن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.



ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأضاف الموقع أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.



هذا وقد نقل الموقع ، الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها إن "رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة زمنية محددة للتوصل إلى إتفاق نووي جديد.

و أشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمهل طهران مدة شهرين للتوصل لإتفاق نووي جديد، قبل أن ينفذ عملاً عسكرياً ضد منشآت إيران النووية بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

و أوضح الموقع "لم يتضح بعد ما إذا كان العد التنازلي للمهلة يبدأ من وقت تسليم الرسالة أم من لحظة بدء المفاوضات، لكن رفض إيران لمبادرة ترامب وعدم الدخول في مفاوضات قد يزيد من احتمالية تنفيذ "عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية".

وكان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي قد أكد، الإثنین، ، إن بلاده لم تتخذ قراراً بشأن نشر رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلامياً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه "سيتم الرد على هذه الرسالة بالشكل المناسب بعد الإنتهاء من المراجعات والتحقيقات"

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