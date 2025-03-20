نتنياهو مهدد بخسارة الإنتخابات المقبلة و السبب تغريدة ..ماذا حدث؟

تسببت تغريدة لرئيس الوزراء ، في إنتقادات لاذعة، نظراً لما تمثله من دعم لطرف سياسي معين على الساحة الأمريكية وهو مايخالف مبادىء السياسة الإسرائيلية حيال واشنطن، خاصة عبر القنوات الرسمية وهو مايعتبر تجاوز للأعراف الدبلوماسية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

نتنياهو لن تؤثر في علاقاتنا بواشنطن مؤامرات الدولة اليسارية العميقة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بعدما وصف إستخدام القانون ضد القادة اليمنيين في الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"مؤامرة الدولة العميقة" اليسارية.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قبل أن يقوم بحذفها وينشرها على حسابه الخاص، إن: "في إسرائيل وأمريكا، حينما يكسب زعيم قوي الانتخابات.. تستغل الدولة العميقة النظام القانوني بأسلوب منحرف لإحباط إرادة الشعب، لن يتمكنوا من ذلك في إسرائيل أو أمريكا.. إننا نقف أقوياء معا".



تظاهرات واسعة ضد نتنياهو والسياسيون يسخرون منه

من جهته فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان إن بنيامين نتنياهو لن يكون رئيساً للوزراء بعد الانتخابات المقبلة.

كما دعى زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، "جميع الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة نتنياهو وكذلك رفضا لإقالة رئيس الشاباك رونين بار".

ووفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" فقد طالب لابيد بالنزول للشوارع ضد ما وصفها بـ"حكومة نتنياهو غير الشرعية"، مؤكدا أن " الحل الوحيد هو وحدة الشعب بأكمله ليقولوا معا: كفى".

وقال لابيد، قبيل موجة من المظاهرات المخطط لها في القدس ردا على قرار الحكومة بالتصويت لإقالة رئيس الشاباك: "نحن ننزل إلى الشوارع لأن الحكومة الإسرائيلية فقدت شرعيتها".

وأضاف: "لن نخالف القانون، وسنواصل الخدمة، لكننا سنقف بحزم ضد حكومة تحاول تفكيك الدولة."

وكان مئات الإسرائيلين قد نظموا مسيرة حاشدة في القدس، الأربعاء، إعتراضاً على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدت إلى تجدد الحرب في قطاع غزة وعودة إيتمار بن غفير للحكومة وزيرا للأمن القومي.

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