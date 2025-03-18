نتتياهو: سنحقق جميع أهداف الحرب ولن تمنعنا أي قوة عن ذلك

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة متلفزة ألقاها من تل أبيب الثلاثاء، حماس من أن الضربات على غزة هي "مجرّد بداية" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



نتنياهو لاشيء سيمنعنا من تحقيق جميع أهداف الحرب

و أوضح نتنياهو: "إسرائيل ستتحرك ضد حماس بإستخدام الضغط المتزايد وهذه مجرد البداية".

وأضاف: "إسرائيل ستواصل العمل حتى انتهاء التهديد الذي تشكله حماس".



وأكد أن الضغط العسكري هو "شرط حيوي" لإطلاق سراح الرهائن، منوهاً"لا شيء سيمنعنا من تحقيق جميع أهداف حربنا".

كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن المفاوضات لن تتواصل "إلا مع استمرار إطلاق النار".

مكتب نتنياهو: سنتحرك ضد حماس بقوة

وذكر مكتب نتنياهو في بيان له صدر في وقت سابق من الثلاثاء أن "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعداً ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة".

من جهته فقد أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة رداً على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أعلنت في بيان في وقت سابق من الثلاثاء أن الجيش قد تلقى تعليمات بإستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة.

الولايات المتحدة تدعم هجوم إسرائيل على حماس



من جهته فقد أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن حركة "حماس" قد إختارت الحرب برفضها إطلاق سراح الرهائن، على حد قولها، وذلك مع شنّ إسرائيل ضربات عنيفة على قطاع غزة وتعهدها مواصلة القتال حتى إطلاق كل المحتجزين.



كما صرّح المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر قائلاً: "أؤكد أن العودة إلى القتال الكثيف في غزة كان بتنسيق كامل مع واشنطن".



وأضاف: "إسرائيل شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على دعمهما الثابت لإسرائيل".

جاءت تلك التصريحات في أعقاب غارات على القطاع أسفرت عن مقتل المئات وكانت غير مسبوقة في شدتها واتساع نطاقها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في يناير.



وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب

فيما أعلن مسؤول أمريكي، الثلاثاء، في تصريحات أدلى لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه : "يمكن إيقاف الهجوم العسكري المتجدد على غزة إذا وافقت حماس على صفقة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن".

وأضاف المسؤول أن "الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة هي المرحلة الأولى في سلسلة من العمليات العسكرية التصعيدية التي تهدف إلى الضغط على حماس، مما يمثل عودة إلى وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضغط العسكري هو الطريقة الأكثر فعالية لتأمين إطلاق سراح الرهائن".



وتابع المسؤول أن الوسطاء المصريين يبذلون جهوداً حثيثة بالفعل لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل وحماس في محاولة لإحياء وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

لافتاً إلى أنه من غير المرجح أن توقف إسرائيل هجومها العسكري المتصاعد دون اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، عازمة على إجبار حماس على التفاوض تحت وطأة النيران.

و أضاف إلى أن إسرائيل تخطط لتصعيد عملياتها العسكرية تدريجيا في غزة، لكن لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن إسرائيل من إرسال قوات برية إلى القطاع مرة أخرى.

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