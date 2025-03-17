عاجل.. قرار نتنياهو بشأن إقالة رئيس الشاباك يشعل الغضب الإسرائـ ـيلي

سيطر قرار رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقالة رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار، علي المشهد السياسي الإسرائـ ـيلي، وأثار حالة من الجدل في الأوساط الإسرائـ ـيلية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل قرار رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو بشان إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وردود الفعل الإسرائـ ـيلي علي القرار.

كواليس إقالة نتنياهو لـ رئيس الشاباك

قرر رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت".

رئيس الشاباك

وذكرت القناة 12 الإسرائـ ـيلية أن الخلاف بين نتنياهو ورئيس الشاباك تصاعد على خلفية التحقيقات المتعلقة بهـ ـجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائـ ـيلية، طلب نتنياهو سابقًا من رئيس الشاباك تقديم استقالته، مؤكداً أن الحكومة انتظرت نتائج تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، وحان الوقت لتسليم القيادة.

رئيس الشاباك السابق: نتنياهو يريد التخلص من جميع الحراس والتصرف منفردًا

ومن جانبه، قال رئيس الشاباك السابق، يعقوب بيري، إن نتنياهو يسعى للتخلص من جميع المسؤولين الأمنيين، في محاولة للانفراد بالقرارات.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائـ ـيلي عن بيري قوله إن "منصب رئيس الشاباك ليس قائمًا على الثقة الشخصية"، مؤكدًا أن نتنياهو يريد التخلص من جميع الحراس والتصرف منفردًا، في إشارة إلى تزايد التوترات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائـ ـيلية في ظل استمرار الحـ ـرب على غـ ـزة.

المعارضة الإسرائـ ـيلية: إقالة رئيس الشاباك بمثابة إعلان حـ ـرب على الديمقراطية وأمن الدولة

وفي السياق ذات، هـ ـاجمت المعارضة الإسرائـ ـيلية، اليوم الاثنين، قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، حيث اعتبرت المعارضة هذه الخطوة بمثابة "إعلان حـ ـرب على الديمقراطية وأمن الدولة".

بيني جانتس: إقالة رئيس الشاباك يمثل انتهاكًا مباشرًا لأمن إسرائـ ـيل

ووصف زعيم معسكر الدولة، بيني جانتس، قرار إقالة رئيس الشاباك بأنه خطوة خطيرة تهدد الأمن القومي"، مشيرًا إلى أن الإقالة تمثل "انتهاكًا مباشرًا لأمن إسرائـ ـيل وتفكيكًا لوحدة المجتمع لأسباب سياسية وشخصية".

ودعا جانتس الإسرائـ ـيليين إلى النزول مجددًا إلى الشوارع للاحتجاج على ما وصفه بـ "التجاوز الخطير".

يائير جولان: نتنياهو أعلن الحـ ـرب على دولة إسرائيل بقرار إقالة نتنياهو

من جانبه، هاجم رئيس الحزب الديمقراطي، يائير جولان، قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، معتبرًا أن "نتنياهو أعلن الحـ ـرب على دولة إسرائـ ـيل".

وأضاف أن الإقالة تأتي في إطار "محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق في ملفات خطيرة تتعلق بدائرته المقربة".

نتنياهو

وأكد يائير جولان، أن المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي، متعهدًا "بالقـ ـتال بكل الوسائل لمنع تحويل إسرائـ ـيل إلى ديكتاتورية يديرها رجل فاسد".

اقرأ أيضًا

نتنياهو يتقدم للحكومة بمقترح لإقالة رئيس الشاباك

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن لقاء عاصف بين نتنياهو و رئيس الشاباك