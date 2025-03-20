عائلات الرهائن تصدر بيان ناري و تتهم نتنياهو بالتلاعب بأرواح ذويهم

أصدر منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الخميس، بيانا غاضبا، اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

أهالى الرهائن : نتنياهو يغامر بأبنائنا

و جاء ذلك البيان في أعقاب تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية أجلت إجتماعاً مقرراً لمناقشة مقترحات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن، من أجل اجتماع آخر لبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.



و إتهم أهالي المحتجزين في بيانهم، نتنياهو وحكومته بـ"تجاهلهم وتعريض حياة ذويهم للخطر".

ووفقاً للعائلات، كان من المفترض أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس "لمناقشة مصير الرهائن المعرضين حاليا لخطر الموت والاختفاء داخل أنفاق حماس في غزة".

وجاء في البيان: "طالبت العائلات في بداية الأسبوع، وطوال الأشهر الماضية، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء والحكومة"، لكن "لا تعليق ولا رد".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن الخميس أنه سيجري تصويتاً على إقالة بار مساء الخميس، متحديا النائب العام الذي يقول إن مثل هذه الخطوة تخالف البروتوكول.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الاجتماع بشأن غزة سيتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس عقد إجتماع لمجلس الوزراء، الخميس، للتصويت على إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ، رونين بار.

ووفقًا للموقع العبري، فقد ناقش الوزراء ومساعدو، نتنياهو، بعد إجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية، التصويت على مغادرة بار، الخميس، إجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد للتصويت على إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميعارة.

وأفاد مكتب أحد الوزراء في حزب الليكود لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأنه لم يتم استلام أي مواعيد بخصوص اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.

تظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إعادة بن غفير و عودة العمليات العسكرية في غزة

وكان مئات الإسرائيلين قد نظموا، الأربعاء، مسيرة حاشدة في القدس، الأربعاء، إعتراضاً على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدت إلى تجدد الحرب في قطاع غزة وعودة إيتمار بن غفير للحكومة وزيرا للأمن القومي.



و عبّر المتظاهرين عن رفضهم لعودة الحرب، وطالبوا بصفقة تخرج بقية الرهائن في قطاع غزة بحسب قناة سكاي نيوز عربية .

ووصف زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد الحكومة بأنها فاقدة للشرعية، ودعا "جميع الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة نتنياهو وكذلك رفضا لإقالة رئيس الشاباك رونين بار". ووفقما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" فقد طالب لابيد بالنزول للشوارع ضد ما وصفها بـ"حكومة نتنياهو غير الشرعية"، مؤكدا أن " الحل الوحيد هو وحدة الشعب بأكمله ليقولوا معا: كفى".

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