تفاصيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة مخزون إيران من اليورانيوم

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اجتماعًا مغلقًا، اليوم الأربعاء، لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسـ ـلحة.

وينشر “الموجز" خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع مجلس الأمن الدولي، لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلى مستويات قريبة من الدرجة العسـ ـكرية.

اجتماع طارئ لـ مجلس الأمن الدولي بشأن إيران

طلب 6 من أعضاء مجلس الأمن الدولي، وهي فرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، عقد اجتماعًا طارئًا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي يناقش التزام إيران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة

ومن جانبه، أكدت مصادر رسمية أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يريدون أيضًا من المجلس مناقشة التزام إيران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء وصل إلى 60%

ومن جانبها، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء وصل إلى 60%، وزاد بشكل حاد ومقلق للغاية منذ أن أعلنت إيران عن تسريع عمليات التخصيب في ديسمبر الماضي، وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى المطلوب لصنع الأسـ ـلحة النـ ـووية وهي 90%.

وأكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية موجه للدول الأعضاء، أن مخزون اليورانيوم المخصب في إيران وصل حتى درجة نقاء 60% في صورة سادس فلوريد اليورانيوم ارتفع بمقدار 92.5 كيلوجرام في الربع الماضي إلى 274.8 كيلوجرام.

تسارع واضح في معدّل إنتاج اليورانيوم المخصب في إيران

وفي الثامن من فبراير الماضي، بلغ إجمالي هذا المخزون 274.4 كيلوجرام، مقابل 182.2 كيلوجرام قبل ثلاثة أشهر، مما يشير إلى تسارع واضح في معدّل إنتاج اليورانيوم المخصب في إيران.

إيران ترفض التفاوض تحت الضغط والترهيب في شأن برنامجها النووي

وفي السياق ذاته، كانت إيران قد جددت أنها لن تتفاوض تحت الضغط والترهيب في شأن برنامجها النووي، بعدما أنهت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق الذي يتيح له استيراد الكهرباء من إيران، بما يتماشى مع سياسة الضغوط القصوى التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

وزير الخارجية الإيراني يؤكد التزام بلاده بتعهداتها تجاه الحكومة العراقية

في هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التزام بلاده بتعهداتها تجاه الحكومة العراقية بالتعامل من أجل مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية.

وكتب وزير الخارجية الإيراني في تدوينة عبر "إكس": "من المؤسف للغاية أن تقرر الحكومة الأمريكية استهداف الشعب العراقي البريء من خلال حرمانه من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، خاصة على أعتاب الأشهر الحارة المقبلة".

إيران

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "نحن نقف مع الشعب العراقي ونظل ملتزمين بتعهداتنا للحكومة العراقية للتعامل من أجل مواجهة إجراءات الولايات المتحدة غير القانونية".

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