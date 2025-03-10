عاجل..إيران تكشف حقيقة علاقتها بأحداث العنـ ـف والقـ ـتل في الساحل السوري

كشفت دولة إيران عن حقيقة علاقتها بأعمال العنـ ـف والقـ ـتل التي وقعت في منطقة الساحل السوري في دولة سوريا، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتـ ـيل.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تعليق إيران علي أحداث العنـ ـف والقـ ـتل التي وقعت في الساحل السوري في سوريا وحقيقة علاقتها بها، خاصة بعد اتهام سوريا لإيران بتحريض نظام بشار الأسد.

إيران تكشف حقيقة علاقتها بأحداث العنف في سوريا

ومن جانبها، نفت إيران علاقتها بما يحدث من أحداث عنـ ـف وقـ ـتل في سوريا، حيث قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الاتهامات الموجهة لإيران أو أصدقائها بشأن أحداث سوريا مضحكة وغير مقبولة".

وأضافت إيران: "الاتهامات الموجهة لإيران محاولة لتبسيط الوضع الراهن في سوريا".

سوريا

سوريا تتهم إيران بتحريض فلول بشار الأسد

وكانت وزارة الإعلام السورية قد اتهمت أول أمس السبت، إيران بتحريض فلول الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد مقـ ـتل المئات خلال اليومين الماضيين.

حصيلة القـ ـتلي في أحداث الساحل السوري

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن 973 مدنيًا قُـ ـتلوا منذ 6 مارس، إثر تصاعد حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، خاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، إذ اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسـ ـلحة.

وبدأ التوتر يوم الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد.

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "التهديد الأمريكي باستخدام القوة يخالف القوانين الدولية ويكشف طبيعة صانعي القرار في واشنطن"، مشيرًا إلى أن معادلة الحـ ـرب أو المفاوضات تثبت عدم جدية الطرف الآخر ولا معنى للتفاوض تحت العقوبات والتهديد"، مشددة على أن التهـ ـديدات الأمريكية ليست جديدة وشعبنا لن يرد عليها إلا بالصمود".

ماذا قال أحمد الشرع عن تطورات الأوضاع في الساحل السوري؟

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد أن التطورات الأخيرة في سوريا كانت متوقعة، داعيًا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وذلك في أول تعليق رسمي له منذ اندلاع المواجهات الأخيرة في الساحل السوري.

أحمد الشرع: طالما أن الثورة خرجت من المساجد فلا خوف على سوريا

وقال أحمد الشرع: "قادرون على العيش سويًا في سوريا قدر المستطاع، وطالما أن الثورة خرجت من المساجد، فلا خوف على سوريا".

أحمد الشرع: مواجهات الساحل السوري تعد جزءً من التحديات التي تواجه سوريا

وأضاف أحمد الشرع أن ما يحدث حاليًا هو جزء من التحديات التي تواجه دولة سوريا مطمئنًا السوريين بأن سوريا تتمتع بمقومات البقاء.

أحمد الشرع

أحمد الشرع يشدد على ضرورة حصر السـ ـلاح بيد الدولة

وشدد أحمد الشرع على ضرورة حصر السـ ـلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لن يبقى سـ ـلاح منفلت، وكل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابًا شديدًا".

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