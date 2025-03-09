أحمد الشرع يوجه رسائل هامة بعد المواجهات الأخيرة في منطقة الساحل السوري

ألقي الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد كلمة هامة للتعليق علي التطورات الأخيرة التي شهدتها دولة سوريا، وذلك بعد اندلاع المواجهات الأخيرة في منطقة الساحل السوري.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أول تعليق رسمس لـ الرئيس السوري أحمد الشرع علي التطورات الأخيرة في سوريا والتي تمثلت في اندلاع مواجهات في الساحل السوري.

ماذا قال أحمد الشرع عن تطورات الأوضاع في الساحل السوري؟

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، أن التطورات الأخيرة في سوريا كانت متوقعة، داعيًا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وذلك في أول تعليق رسمي له منذ اندلاع المواجهات الأخيرة في الساحل السوري.

أحمد الشرع

أحمد الشرع: طالما أن الثورة خرجت من المساجد فلا خوف على سوريا

وقال أحمد الشرع، في كلمة ألقاها بعد صلاة الفجر في مسجد الأكرم بحي المزة: "قادرون على العيش سويًا في سوريا قدر المستطاع، وطالما أن الثورة خرجت من المساجد، فلا خوف على سوريا".

أحمد الشرع: مواجهات الساحل السوري تعد جزءً من التحديات التي تواجه سوريا

وأضاف أحمد الشرع أن ما يحدث حاليًا هو جزء من التحديات التي تواجه دولة سوريا مطمئنًا السوريين بأن سوريا تتمتع بمقومات البقاء.

أحمد الشرع يشدد على ضرورة حصر السـ ـلاح بيد الدولة

وشدد أحمد الشرع على ضرورة حصر السـ ـلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لن يبقى سـ ـلاح منفلت، وكل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابًا شديدًا".

الأمن السوري يعزز انتشاره في منطقة الساحل السوري

وجاءت تصريحات أحمد الشرع بعد أن أعلنت السلطات السورية، أمس السبت، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل السوري، وفرض سيطرتها على مناطق شهدت مواجهات عنـ ـيفة منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

حصيلة القـ ـتلى في مواجهات الساحل السوري

وفي نفس الصدد، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة القـ ـتلى في مواجهات الساحل السوري، مشيرًا إلى أنها بلغت 1018 شخصًا، بينهم 745 مدنيًا قُـ ـتلوا في مـ ـجازر طائفية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الوضع في منطقة الساحل السوري تدهـ ـور بشكل كبير، حيث انقطعت الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى شلل في الخدمات، خاصة الاتصالات.

ماذا حدث في منطقة الساحل السوري؟

وتشهد منطقة الساحل السوري، التي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتـ ـتالًا دمـ ـويًا منذ يوم الخميس الماضي.

وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتـ ـباكات مع مجموعات مسـ ـلحة تابعة للنظام السابق.

سوريا

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الدفاع السورية أنها وضعت خطة لضبط الوضع، مع تجنب توسيع العمليات داخل المدن، حفاظًا على سلامة المدنيين.

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