زعيم الدروز في سوريا نرفض أي أحاديث عن الإنفصال عن سوريا

أكد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إنه يرفض الحديث عن الإنفصال عن سوريا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده في السويداء مع وفدا من مدينة جرمانا.

وأوضح الهجري: "مشروعنا وطني سوري، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه".

و أضاف : "مشروعنا واضح وسوري بامتياز ويقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، من يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه".

و أستطرد الهجري: "نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة وننشد ذلك مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها".

وكان الهجري قد وجه رسالة خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه سكاي نيوز عربية مطلع يناير الماضي

أكد فيها على ضرورة : "التشاركية في الحوار والأفكار حتى نقدر تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وتأمين المرحلة المقبلة التي يجب أن تكون أكثر دقة والقاعدة المتينة لبناء سوريا المستقبل".



وشدد الهجري على إن "سوريا ستبقى جميلة وما تعرضت له خلال عقود من الزمن من طرف النظام البائد هو درس لكل السوريين والآن عادت الأمور إلى قواعدها الأصيلة.. والسقوط المفاجئ للنظام بدون خسائر هو معجزة من الله تكريما للشعب السوري".



وأضاف: "التواصل مع الإدارة الجديدة بدأ منذ سقوط النظام وبشكل شفاف.. نعتبر اللقاءات السابقة إيجابية كثيرا، والكلام كله يخص تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح حتى نصل للمرحلة المقبلة وهي بناء الدولة السورية".

الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط يحذر الدروز من الفُرقة

بدوره فقد أعلن الزعيم الدرزي البارز في لبنان، وليد جنبلاط، الأحد، عن إعتزامه زيارة سوريا في أقرب وقت للقاء رئيسها المؤقت، وذلك في خضم تصاعد التوترات بين أفراد الطائفة الدرزية والحكومة السورية الإنتقالية وإسرائيل.

شدد جنبلاط، خلال مؤتمر صحفي :على ضرورة إتخاذ السوريين الحيطة والحذر من مخططات إسرائيل"، متهماً إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بإثارة الانقسامات الطائفية ونشر الفوضى في البلاد. وأضاف: "هناك مؤامرة للتخريب في سوريا، وهناك مؤامرة للتخريب في المنطقة وأمن العرب القومي."

وكان الموقع الرسمي لقناة "i24" العبرية قد كشف في وقت سابق م الإسبوع الماضي إن الجيش الاسرائيلي يستعد لإدخال السوريين من الدروز إلى إسرائيل بهدف العمل.

ونقلت القناة عن الجيش الاسرائيلي إن "القرار ما زال قيد البحث والتخطيط لكنه يأتي في ظل طلبات من دروز سوريا من أجل لم الشمل مع أقاربهم في الجولان المحتل، كما أن سيطرة إسرائيل للمنطقة العازلة في سورية يعيق عمل الدروز في هذه المنطقة خاصة العمل في أراضيهم الزراعية". وكان نتنياهو قد طالب ، الأحد، الإدارة السورية الجديدة بسحب قواتها من جنوب سوريا، مؤكداً أن تلك المنطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح بالكامل. و أوضح إنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية، وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الورقة.

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