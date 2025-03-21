خامنئي لـ ترامب: تهديداتكم لن تجدي معنا نفعاً ولا علاقة لنا بالحوثي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، أن التهديدات الأمريكية لبلاده "لن تجدي نفعاً"، بعدما حذر الرئيس الأمريكية، دونالد ترامب، من تحرك عسكري محتمل ضد طهران المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



خامنئي يتبرأ من الحوثي: لانحتاج لوكلاء

وقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة، إن طهران لا تحتاج إلى وكلاء في المنطقة، وإن الحوثيين في اليمن، "يتصرفون بشكل مستقل".



وتابع "إنهم يطلقون التهديدات... لكننا لم نبدأ قط مواجهة أو صراع مع أحد ومع ذلك، إذا تصرف أحد بخبث وبادر بذلك، فسيتلقى صفعات قوية".

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، أن التهديدات الأمريكية لبلاده "لن تجدي نفعا"،

وذلك في أعقاب تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحرك عسكري محتمل ضد طهران من أن دعمها للحوثي سينعكس عليها بضربات أمريكية مكثفة.

قائمة إغتيالات تحمل أسماء قادة إيرانين في اليمن

هذا وكان تقرير إعلامي نشرته صحيفة إيران إنترناشيونال ، الأربعاء، قد كشف عن لائحة قادة الحرس الثوري الإيراني الذين من المتوقع استهدافهم في ضربات أمريكية في اليمن.

وبحسب التقرير نشرته صحيفة إيران إنترناشيونال فإن أبرز القادة الإيرانيين على لائحة الاستهداف الأمريكية هم:

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها إن عبد الرضا شهلايي الذي يعتبر من أكثر القادة غموضاً في الحرس الثوري، حيث رصدت الحكومة الأمريكية مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، مما يدل على الأهمية الاستراتيجية لإغتياله .

إسماعيل قاآني يعتبر إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، المسؤول الأعلى عن إدارة جميع المجموعات الوكيلة لإيران في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون. فلاح زاده وهو نائب قائد فيلق القدس، أحد القادة الذين يُحتمل إستهدافهم، نظراً لدوره في تنسيق الهجمات ضد القواعد الأمريكية في سوريا.

جواد غفاري والذي كان ثاني أقوى شخصية في الحرس الثوري بسوريا بعد قاسم سليماني، وأعيد إرساله إلى سوريا لمحاولة إنقاذ نظام الأسد، لكنه فشل في مهمته .

مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن النووي الإيراني

وفي سياق أخر فقد كشف موقع أكسيوس، الخميس، أن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأضاف الموقع أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

هذا وقد نقل الموقع ، الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها إن "رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة زمنية محددة للتوصل إلى إتفاق نووي جديد.

و أشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمهل طهران مدة شهرين للتوصل لإتفاق نووي جديد، قبل أن ينفذ عملاً عسكرياً ضد منشآت إيران النووية بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

و أوضح الموقع "لم يتضح بعد ما إذا كان العد التنازلي للمهلة يبدأ من وقت تسليم الرسالة أم من لحظة بدء المفاوضات، لكن رفض إيران لمبادرة ترامب وعدم الدخول في مفاوضات قد يزيد من احتمالية تنفيذ "عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية".

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