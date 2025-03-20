مهلة زمنية وتهديد بهجوم عسكري .. ماذا جاء في رسالة ترامب لخامنئي

نقل موقع أكسيوس الأمريكي، الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها إن "رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة زمنية محددة للتوصل إلى إتفاق نووي جديد" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ترامب أخبر خامئني في رسالته أما الإتفاق أو الضربات العسكرية

وإشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمهل طهران مدة شهرين للتوصل لإتفاق نووي جديد، قبل أن ينفذ عملاً عسكرياً ضد منشآت إيران النووية بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

و أوضح الموقع "لم يتضح بعد ما إذا كان العد التنازلي للمهلة يبدأ من وقت تسليم الرسالة أم من لحظة بدء المفاوضات، لكن رفض إيران لمبادرة ترامب وعدم الدخول في مفاوضات قد يزيد من احتمالية تنفيذ "عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية".



إيران مازالت مصرة على تأجيل الإعلان عن فحوى الرسالة



وكان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي قد أكد، الإثنین، ، إن بلاده لم تتخذ قراراً بشأن نشر رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلامياً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه "سيتم الرد على هذه الرسالة بالشكل المناسب بعد الإنتهاء من المراجعات والتحقيقات"

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عقده بقائي بشأن رسالة ترامب

و أوضح : "لم نتخذ قراراً بشأن النشر الإعلامي لرسالة الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن وما ينشر في وسائل الإعلام هو تكهنات ومضمون الرسالة ليس ببعيد عن التصريحات العامة للرئيس الأمريكي وسيتم الرد على هذه الرسالة بالشكل المناسب بعد الانتهاء من المراجعات والتحقيقات".

و أضاف : "لم تكن زيارة وزير الخارجية إلى عمان مرتبطة بهذه الرسالة وتم التخطيط لها مسبقا، والحقيقة هي أن التطورات في المنطقة سريعة لدرجة أنها تتطلب من دول المنطقة إجراء مشاوراتها بشكل مكثف".

وفيما يتعلق بتهديدات الولايات المتحدة لإيران بعد الهجمات العسكرية على اليمن

أكد المتحدث الإيراني: "سنرد بشكل حاسم على أي عدوان على سلامة أراضي إيران وأمنها ومصالحها الوطنية، ولا يوجد شك في هذا الصدد".



لافتاً إلى أن "محاولة ربط عمليات الشعب اليمني المقاوم والبطولي بالآخرين تأتي في إطار محاولة التعويض عن إخفاقاتهم وفشلهم في العشرين شهرا الماضية"، مضیفاً أن "اليمنيین، سواء الشعب أو الحكومة، يتخذون قراراتهم بشكل مستقل، وهذا جزء من المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني."



ترامب بادر بطلب الإتفاق

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن قبل عدة أيام أنه أرسل خطاباً لإيران بشأن الإتفاق حول عقد مفاوضات للإتفاق بشأن الأسلحة النووية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية. وقال ترامب: "أرسلت خطاباً، أمس الخميس، لزعيم إيران للتفاوض على اتفاق"، معربا عن أمله في التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران.



إقرأ أيضاً

المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية : لم نقرر بعد نشر رسالة ترامب

مستشار الأمن القومي لأمريكي لإيران :توقفوا عن دعم الحوثي فصبر واشنطن نفذ