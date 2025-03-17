المتحدثة بأسم البيت الأبيض تحذر إيران : ترامب لايمزح !

شددت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الإثنين، إن على إيران أن تأخذ تحذيرات الرئيس دونالد ترامب "بجدية"المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



المتحدثة بإسم البيت الأبيض : ضعف بايدن سمح للحوثي بالتمادي



وأوضحت أن : "الرئيس ترامب أمر بعمل عسكري حاسم ضد الحوثيين".

وأضافت أن "ضعف الرئيس السابق جو بايدن شجع الحوثيين على استهداف السفن وتعريض المدنيين للخطر".

وأوضحت أن "لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار بحرية في جميع أنحاء العالم".



ترامب : سنقابل أي هجمات حوثية بقوة كبيرة

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن "أي هجوم آخر أو رد من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة وستعتبره الولايات المتحدة هجوماً إيرانياً .

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"

و قال ترامب : "لا ينبغي لأحد أن ينخدع! إن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، كلها تنبع من إيران وهي من صنعها".

وأضاف: "أي هجوم أو رد فعل آخر من قبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد".

وتابع: "لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين الذين فقدوا السيطرة عليهم، لكنهم لم يفقدوا السيطرة. إنهم يمليون كل خطوة، ويمنحونهم الأسلحة، ويزودونهم بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى المعلومات الاستخباراتية".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "سيتم النظر إلى كل رصاصة أطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدا، على أنها رصاصة أطلقت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة!"

وكان الجيش الأمريكي قد شن خلال الساعات الماضية "أكثر من 47 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجرف، إرتكب خلالها العدو الأمريكي، عددا من المجازر حيث أدى هذا العدون لمقتل وإصابة العشرات .

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