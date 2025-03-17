ترامب : قرارات العفو التي أصدرها بايدن غير قانونية لبطلان التوقيع

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بطلان قرارات العفو التي أصدرها سلفه جو بايدن في الساعات الأخيرة من رئاسته المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

ترامب : قرارات العفو موقع بجهاز نسخ التوقيعات

و زعم ترامب بأن قرارات العفو، الموقعة بإستخدام جهاز نسخ توقيع الشخص، نُفذت دون موافقة بايدن المباشرة أو علمه بها.



وأشار إلى أن من سهّلوا إصدارها ربما قد ارتكبوا "جريمة".



و ندد ترامب في منشور له على حسابه عبر منصته "تروث سوشيال"، بشرعية قرارات العفو، لا سيما تلك الممنوحة لأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

و أضاف ترامب: "ينبغي على أعضاء اللجنة غير المنتخبة، الذين دمروا وحذفوا جميع الأدلة التي حصلوا عليها خلال حملتهم الشرسة التي استمرت عامين ضدي، وضد العديد من الأبرياء الآخرين، أن يدركوا تمامًا أنهم يخضعون للتحقيق على أعلى مستوى، والحقيقة هي أنهم على الأرجح مسؤولون عن الوثائق التي وُقعت نيابةً عنهم دون علم أو موافقة أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، جو بايدن الفاسد".

المشمولين بقرارات عفو بايدن

وكان الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قد وقع عدداً من قرارات العفو عن شخصيات بارزة مثل أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.

كما أصدر في الأيلم الأخيرة من ولايته كرئيس، بايدن عفوا عن عدد من الأفراد، بمن فيهم أفراد عائلته - شقيقاه جيمس وفرانسيس بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز، وزوجاتهم.



و دافع بايدن عن هذا القرار، قائلاً إن عائلته تعرضت لهجمات ذات دوافع سياسية.

كما أصدر الرئيس، " جو بايدن"، أكبر قرار عفو في التاريخ الحديث في ديسمبر الماضي حيث يشمل تخفيف العقوبات عن نحو1500 مدان، وقائمة أخرى بالعفو عن نحو ٣٩ شخص آخرين.



وأضاف : "بصفتي رئيسًا، لدي امتياز كبير بتوسيع الرحمة للأشخاص الذين أظهروا الندم وإعادة التأهيل، واستعادة الفرصة للأمريكيين للمشاركة في الحياة اليومية والمساهمة في مجتمعاتهم، واتخاذ خطوات لإزالة التفاوت في الأحكام للمجرمين غير العنيفين، وخاصة المدانين بجرائم المخدرات".

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