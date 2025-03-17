معلومات عن قانون الأعداء الأجانب الذي فعَله ترامب وأشعل حالة من الجدل

تصدر قانون الأعداء الأجانب الذي فعَله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما سيطر علي المشهد السياسي الأمريكي، وأثار ردود فعل مختلفة.

وينشر “الموجز” خلال التقريرالتالي أبرز المعلومات عن قانون الأعداء الأجانب الذي فعَله ترامب وأثار حالة من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية.

ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، وقال ترامب إن السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية تخلت، على مر السنين، عن سيطرتها على أراضيها لصالح منظمات إجــ ـرامية عابرة للحدود، بما في ذلك ترين دي أراجوا.

ترامب

ما الهدف من قانون الأعداء الأجانب الذي فعله ترامب؟

يمنح قانون الأعداء الأجانب الرئيس الأمريكي سلطات واسعة خلال أوقات الحـ ـرب، كما يتيح قانون الأعداء الأجانب له مرونة أكبر في تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية، وفعله ترامب بعدما قال إن الولايات المتحدة تتعرض لغـ ـزو من قبل عصابة فنزويلية.

ماذا تعرف عن قانون الأعداء الأجانب؟

وفي السياق ذاته قالت إذاعة "إن بي آر" الأمريكية إن قانون الأعداء الأجانب يستهدف في المقام الأول، أعضاء عصابة "ترين دي أراجوا"، وهي منظمة إجرامية فنزويلية، إذ يمكن السلطات من تسريع عمليات الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، عبر إجراءات الاعتقال، والتقييد، والتأمين، والإبعاد باعتبارهم أعداءً أجانب.

ووفقاً لـ إذاعة "إن بي آر" الأمريكية ، فإنها المرة الرابعة فقط في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي يستخدم فيها رئيس البلاد قانون الأعداء الأجانب، والأولى منذ الحـ ـرب العالمية الثانية.

أسوشيتد برس: قانون الأعداء الأجانب لم يُستخدم منذ الحـ ـرب العالمية الثانية

وفي نفس الصدد،ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قانون الأعداء الأجانب لم يُستخدم منذ الحـ ـرب العالمية الثانية، عندما طُبّق ضمن عمليات احتجاز المدنيين اليابانيين الأمريكيين، كما استُخدم مرتين فقط في التاريخ الأمريكي، خلال الحـ ـرب العالمية الأولى وحـ ـرب 1812.

قانون الأعداء الأجانب يشعل حالة من الجدل في أمريكا

وأشعل قانون الأعداء الأجانب حالة من الجدل في أمريكا، حيث يخشى المدافعون من أن يؤدي تفعيل قانون الأعداء الأجانب إلى فتح الباب أمام استهداف وترحيل أفراد آخرين بغض النظر عن وضعهم أو سجلاتهم الجنائية.

وكان ترامب قد ذكر خلال الحملة الانتخابية أنه ينوي الاستعانة بـ قانون الأعداء الأجانب الصادر في عام 1798، حال انتخابه لاستهداف كل شبكة إجـ ـرامية للمهاجرين غير الشرعيين تعمل على الأراضي الأمريكية.

ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب

ويعود قانون الأعداء الأجانب إلى عام 1798 عندما كانت الولايات المتحدة على وشك الدخول في حرب مع فرنسا.

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