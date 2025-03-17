ترامب: سأتحدث مع بوتين الثلاثاء وقد نعلن التوصل لحل بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عزمه إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

ترامب سأتحدث مع بوتين الثلاثاء



وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة عودته إلى واشنطن من فلوريدا: "سأتحدث مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء".



وتابع : لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب ربما نستطيع، وربما لا، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدا".



وأوضح ترامب أنه يعتزم مناقشة قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية خلال مكالمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد صرّح في وقت سابق من الأحد أن ترامب وبوتين "سيجريان محادثة جيدة وإيجابية بالفعل خلال هذا الأسبوع".

وأكد ويتكوف لمحطة "سي إن إن"، أن موسكو وكييف "تريدان أن ينتهي كل ذلك".

وكان الكرملين قد أكد الجمعة أن بوتين سلم المبعوث الأمريكي رسالة إلى ترامب بشأن مشروع هدنة من 30 يوما وافقت عليها أوكرانيا فيما لم تقبل بها روسيا حتى الآن.

الكرملين : من المحتمل إجراء محادثة بين ترامب وبوتين الثلاثاء

من جهته فقد أعلن المتحدث بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: ثمة محادثة تم الإعداد لها الثلاثاء"، من دون أن يحدد المسائل التي من المقرر أن يبحثها الرئيسان.



وفي وقت سابق، كشف مسؤول روسي لوكالة تاس للأنباء، أن بلاده ستطالب بضمانات أمنية لإبرام معاهدة سلام مع أوكرانيا، بما في ذلك حياد كييف ورفض الناتو انضمامها له.

بدوره فقد وصف نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر جروشكو، الحديث عن قوات حفظ السلام، لتابعة لحلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا بالأمر السخيف، على اعتبار أنهم سيصبحون طرفا في الصراع مع كل العواقب المترتبة على ذلك.

هذا وكان دميتري ميدفيديف قد هدد ، الأحد، بالدخول في حرب ضد حلف شمال الأطلسي إذا تمسكت الدول الأوروبية بخططها لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور على موقع "إكس" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "يلعبان لعبة غبية".

وأضاف في منشوره: "لطالما قيل لهما إن قوات حفظ السلام يجب أن تكون من دول غير أعضاء في الناتو".

وتابع قائلا: "أنتما تريدان تقديم المساعدة العسكرية للنازيين الجدد في كييف، وهذا يعني الحرب مع الناتو استشيرا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أيها الوغدان".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد إقترح إنشاء "ائتلاف من الراغبين" لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لتأمين وقف إطلاق نار نهائي.

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