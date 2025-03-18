تقارير أمريكية: ترامب قد يعترف بشبه جزيرة القرم مقاطعة روسية

كشفت تقارير إعلامية أنه من المحتمل أن يعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، أرضاً روسية في إطار اتفاق سلام مستقبلي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

مصادر: الولايات المتحدة قد تدعو الأمم المتحدة لتعترف كذلك بالقرم أرضاً روسياً



ونقل موقع "سيمافور" الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث واشنطن الأمم المتحدة على القيام بالمثل.

ولفت الموقع إلى أن أن ترامب لم يتخذ أي قرارات رسمية، وأن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.

وذكر الموقع أن البيت الأبيض رفض التعليق على الخبر.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود رغم إعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.

ترامب أعلن عن محادثات روسية أمريكية مرتقبة

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن إعتزامه إجراء إتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإقناعه بقبول وقف إطلاق النار في الحرب مع أوكرانيا والتحرك نحو وقف دائم للحرب المستمرة منذ 3 سنوات.



وقال ترامب في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي الإثنين: "تم الاتفاق على العديد من عناصر الاتفاق النهائي، لكن لا يزال هناك الكثير".



وأضاف: "كل أسبوع يشهد مقتل 2500 عسكري من الجانبين، ويجب أن ينتهي هذا فورا. أتطلع بحماس إلى الاتصال مع الرئيس بوتين".

ووافقت أوكرانيا، التي وصفها ترامب سابقا بأن التعامل معها أصعب من روسيا، على هدنة أميركية مقترحة لمدة 30 يوما.

وأشار ترامب إلى أن هناك بعض الجوانب هي التي قد تطيل أمد خطة السلام، كتنازل كييف عن أراض والسيطرة على محطة للطاقة النووية.

ولطالما أكد زيلينسكي أن سيادة بلاده غير قابلة للتفاوض، وأن على روسيا تسليم الأراضي التي استولت عليها.

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