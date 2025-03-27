سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 مارس 2025

شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025، حيث جاءت الأسعار في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي عبر الموجز.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شراء: 50.723 جنيه

بيع: 50.587 جنيه

أفضل بنك للشراء: بنك التعمير والإسكان بسعر 50.68 جنيه

أفضل بنك للبيع: البنك الأهلي الكويتي بسعر 50.65 جنيه

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: شراء 50.69 | بيع 50.59

بنك مصر: شراء 50.69 | بيع 50.59

بنك القاهرة: شراء 50.69 | بيع 50.59

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 50.71 | بيع 50.61

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.69 | بيع 50.59

بنك HSBC: شراء 50.755 | بيع 50.655

بنك الإسكندرية: شراء 50.69 | بيع 50.59

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 50.71 | بيع 50.61

كريدي أجريكول: شراء 50.71 | بيع 50.61

بنك البركة: شراء 50.69 | بيع 50.59

البنك المصري الخليجي: شراء 50.71 | بيع 50.61

المصرف المتحد: شراء 50.69 | بيع 50.59

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.69 | بيع 50.59

المصرف العربي الدولي: شراء 50.69 | بيع 50.59

بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 50.71 | بيع 50.61

البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.7 | بيع 50.6

بنك الاستثمار العربي: شراء 50.71 | بيع 50.61

بنك قناة السويس: شراء 50.71 | بيع 50.61

البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.755 | بيع 50.655

البنك الأهلي اليوناني: شراء 50.755 | بيع 50.655

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.755 | بيع 50.655

بنك التعمير والإسكان: شراء 50.68 | بيع 50.58

يُذكر أن أسعار الدولار قد تشهد تغيرات مستمرة على مدار اليوم وفقاً لحركة السوق العالمية والعرض والطلب في السوق المحلي.

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