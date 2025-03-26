عاجل | تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار الآن.. سيطر التراجع الملحوظ على سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 26-3-2025 بمنتصف تعاملات البنوك، وذلك بعد فترة من التقلبات التي شهدتها السوق المصرية.

وانخفض سعر الدولار الآن في منتصف تعاملات اليوم، مما أثار اهتمام الأسواق المالية والمستثمرين حيث يأتي هذا التراجع في أعقاب مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي أثرت على قوة العملة الأمريكية.

سعر الدولار الآن

وسجل سعر الدولار الآن انخفاضًا ملحوظًا مقابل عدد من العملات الرئيسية، مما يعكس تزايد القلق بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ويُعزى انخفاض سعر الدولار الآن إلى مجموعة من العوامل، منها المخاوف من زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخرًا.

وفي الوقت نفسه، هناك تزايد في الطلب على العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مما ساهم في ضعف الدولار.

كما يتنظر المتعاملون في الأسواق المالية مزيدًا من الإشارات من البيانات الاقتصادية القادمة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على الاتجاهات المستقبلية لسعر الدولار الآن، كما تترقب الأسواق أي تصريحات جديدة من المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد توجه الأسواق نحو اتجاهات جديدة، ويظل الدولار تحت المراقبة الدقيقة مع استمرار تطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية.

الموجز ينقل عبر التقرير التالي تفاصبل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار الآن بعد تراجع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-3-2025، في البنوك والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.50 جنيه للشراء، ونحو 50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.49 جنيه للشراء، ونحو 50.59 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

ونزل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.50 جنيه للشراء، ونحو 50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

بينما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

في حين ارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.53 جنيه للشراء، ونحو 50.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وهبط سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.51 جنيه للشراء، ونحو 50.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ونزل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.50 جنيه للشراء، ونحو 50.60 جنيه للبيع

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