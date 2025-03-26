شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 مارس 2025 ارتفاعًا طفيفًا وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الشراء 50.723 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 50.587 جنيهًا، بزيادة طفيفة بلغت 0.09 جنيه مقارنة بآخر سعر تم تسجيله يوم أمس، والذي كان 50.632 جنيهًا، ونرصد لكم عبر الموجز.

أفضل أسعار الدولار في البنوك المصرية

أفضل بنك للشراء: بنك التعمير والإسكان بسعر 50.68 جنيهًا.

أفضل بنك للبيع: البنك الأهلي الكويتي بسعر 50.65 جنيهًا.

تفاصيل أسعار الدولار في أبرز البنوك:

البنك الأهلي المصري: شراء 50.69 جنيه | بيع 50.59 جنيه.

بنك مصر: شراء 50.69 جنيه | بيع 50.59 جنيه.

بنك القاهرة: شراء 50.69 جنيه | بيع 50.59 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 50.71 جنيه | بيع 50.61 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.69 جنيه | بيع 50.59 جنيه.

بنك HSBC: شراء 50.755 جنيه | بيع 50.655 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 50.69 جنيه | بيع 50.59 جنيه.

بنك البركة: شراء 50.69 جنيه | بيع 50.59 جنيه.

تحليل حركة السوق

يُعزى الارتفاع الطفيف في سعر الدولار إلى استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية في ظل تقلبات الأسواق الدولية.

كما يتزامن هذا الارتفاع مع ترقب الأسواق المحلية لقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار في السوق.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد الفترة المقبلة حالة من التذبذب في سعر الدولار، خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة التجارة الدولية.

يُنصح المتعاملون في السوق بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة.

تحويلات العملة (كمثال)

1 دولار أمريكي = 50.72 جنيهًا.

100 دولار أمريكي = 5072.29 جنيهًا.

500 دولار أمريكي = 25361.45 جنيهًا.

يبقى سعر الدولار محط اهتمام كبير لدى المستثمرين ورجال الأعمال لما له من تأثير مباشر على حركة الأسواق والأسعار في مصر، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية القادمة.

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