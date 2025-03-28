أسعار العملات اليوم الجمعة 28-3-2025.. الدولار بكام؟

أسعار العملات اليوم.. أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الجمعة 28 مارس 2025، والتي شهدت حالة من الاستقرار التام مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم الجمعة 28 مارس 2025، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 50.5148 جنيهًا للشراء و50.654 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.46 جنيهًا للشراء و54.6152 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 65.3055 جنيهًا للشراء و65.5109 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري 57.1176 جنيهًا للشراء و57.2815 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري 6.9525 جنيهًا للشراء و6.9721 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند 13.4667 جنيهًا للشراء و13.5045 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.7515 جنيهًا للشراء و13.792 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 163.7486 جنيهًا للشراء و164.2531 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 71.1476 جنيهًا للشراء و71.5452 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري 133.9737 جنيهًا للشراء و134.3608 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري 13.8549 جنيهًا للشراء و13.8988 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري عند 131.2073 جنيهًا للشراء و131.586 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري 35.3448 جنيهًا للشراء و35.4447 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري 31.8546 جنيهًا للشراء و31.9678 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 0.3346 جنيهًا للشراء و0.3356 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري 5.0277 جنيهًا للشراء و5.0468 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري 4.792 جنيهًا للشراء و4.8066 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري عند 7.2995 جنيهًا للشراء و7.3211 جنيهًا للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-3-2025 مقابل الجنيه المصري