سعر الدينار الليبي اليوم الأحد 23 مارس بختام التعاملات

سعر الدينار الليبي اليوم.. شهد الأحد 23 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والتجار لأحدث تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية.

ويأتي استقرار سعر الدينار الليبي اليوم بالتزامن مع استقرار نسبي في أسواق العملات الإقليمية، بالإضافة إلى عدم وجود تغييرات كبيرة في حجم التحويلات المالية والتجارية بين مصر وليبيا خلال الفترة الحالية.

سعر الدينار الليبي اليوم

وبحسب البيانات الصادرة عن بعض البنوك المصرية، سجل سعر الدينار الليبي في بنك الإسكندرية نحو 9.52 جنيه للشراء و9.65 جنيه للبيع.

فيما جاء السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 9.50 جنيه للشراء و9.63 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا في حركة الطلب والعرض على العملة الليبية مقارنة بالأيام الماضية

سعر الدينار الليبي اليوم

ويرتبط سعر الدينار الليبي اليوم في مصر بعوامل متعددة، من بينها حركة التجارة الحدودية بين البلدين، وتحويلات العاملين المصريين في ليبيا، ومدى وفرة العملة في السوق المحلي.

ويتابع المواطنون المهتمون بالصرافة والتعاملات المالية، خاصة في المناطق الحدودية، سعر الدينار الليبي اليوم وبشكل دوري، نظرًا لتأثيره على بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين المصري والليبي.

كما يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين قوى العرض والطلب على العملة الليبية داخل السوق المصري، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطًا تجاريًا مستمرًا بين مصر وليبيا.

ويترقب المتعاملون تحركات السوق خلال الأيام المقبلة، في ظل متابعة التطورات الاقتصادية والإقليمية التي قد تؤثر على أسعار صرف العملات العربية.

كما ينقل الموجز إليكم نظرة عامة على سعر الدينار الليبي اليوم مقابل الدولار اليوم:-

طرابلس: مصرف الوحدة/طرابلس:

سعر البيع 6.550 دينار وسعر الشراء 6.547 دينار.

مصرف الصحاري:

سعر البيع 6.510 دينار، وسعر الشراء 6.5075 دينار.

مصرف الوحدة/بنغازي:

سعر البيع 6.600 دينار وسعر الشراء 6.5975 دينار.

مصراتة مصرف شمال أفريقيا:

سعر البيع 6.510 دينار وسعر الشراء 6.5075 دينار.

فيما يتعلق بالسوق الرسمية تغير متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي اليوم إلى 4.82 دينار مقارنة بـ4.91 دينار في تعاملات نهاية الأسبوع.

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