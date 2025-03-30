سعر اليورو اليوم الأحد 30 رمضان في البنوك.. وصل لكام؟

سعر اليورو اليوم.. في ظل عطلة البنوك تزامنًا مع وقفة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، شهد سعر صرف اليورو حالة من الاستقرار الملحوظ مقابل الجنيه المصري، سواء في البنوك المحلية أو شركات الصرافة.

ويأتي استقرار سعر اليورو اليوم بالتزامن مع توقف التداولات المصرفية الرسمية نتيجة الإجازة الأسبوعية للبنوك، الأمر الذي يحد من حركة العرض والطلب في السوق الرسمية، ويجعل الأسعار ثابتة إلى حد كبير عند مستويات نهاية الأسبوع الماضي.

سعر اليورو اليوم

ويترقب المتعاملون في سوق الصرف متابعة أي تحركات جديدة في سعر اليورو اليوم، خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وحركة سعر الدولار، التي عادةً ما تؤثر بشكل غير مباشر على أداء باقي العملات.

وتعتبر فترة إجازة عيد الفطر المبارك هدوء نسبي لسعر اليورو اليوم في سوق الصرف، إذ تكتفي الأسواق برصد المؤشرات العالمية دون تنفيذ عمليات شراء أو بيع فعلية داخل السوق المحلية.

الموجز ينقل لكم تفاصيل آخر تطورات سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 30-3-2025، والذي جاء على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي لنحو 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في بنك البركة

وثبت سعر اليورو في البنك عند 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.60 جنيه

سعر اليورو في بنك قناة السويس

واستقر سعر اليورو في بنك قناة السويس عند 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وثبت بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو نحو 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.67 جنيه

سعر اليورو في بنك القاهرة

وهدأ سعر اليورو في بنك القاهرة ليسجل نحو، 54.22 جنيه، وسعر البيع نحو 54.66 جنيه

سعر اليورو في بنك QNB الأهلي

واستقر سعر اليورو للشراء ليسجل نحو 54.20 جنيه، وسعر البيع نحو 54.64 جنيه

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