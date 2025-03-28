سعر اليورو اليوم الجمعة 28-3-2025.. قبل إجازة العيد

سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو اليوم الجمعة 28 مارس 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم الجمعة 28 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 54.46 جنيهًا للشراء و54.61 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 54.26 جنيهًا للشراء و54.69 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.26 جنيهًا للشراء و54.63 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

استقر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) عند 54.26 جنيهًا للشراء و54.68 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB إلى 54.26 جنيهًا للشراء و54.70 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.24 جنيهًا للشراء و54.64 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 54.23 جنيهًا للشراء و54.61 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 54.22 جنيهًا للشراء و54.61 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر إلى 54.22 جنيهًا للشراء و54.60 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.22 جنيهًا للشراء و54.60 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة إلى 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) عند 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة 54.22 جنيهًا للشراء و54.60 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 54.20 جنيهًا للشراء و54.64 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 54.15 جنيهًا للشراء و54.65 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 53.95 جنيهًا للشراء و54.65 جنيهًا للبيع.

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