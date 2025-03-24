مبيت..سعر اليورو اليوم الاثنين 24-3-2025 في البنوك.. وصل كام؟

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو اليوم حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025, ليسجل المصرف المتحد أقل سعر شراء لليورو عند 54.3539 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع في البنك ذاته 55.0544 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم الاثنين 24 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 54.70 جنيهًا للشراء و54.86 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.65 جنيهًا للشراء و55.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

سجّل سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول 54.65 جنيهًا للشراء و55.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

استقر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB عند 54.65 جنيهًا للشراء و55.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 54.65 جنيهًا للشراء و55.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.64 جنيهًا للشراء و55.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.64 جنيهًا للشراء و55.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 54.64 جنيهًا للشراء و55.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 54.64 جنيهًا للشراء و55.07 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجّل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 54.64 جنيهًا للشراء و55.07 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 54.63 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 54.63 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 54.63 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 54.63 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 54.63 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك البركة 54.63 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 54.62 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي 54.62 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك CIB 54.62 جنيهًا للشراء و55.06 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 54.61 جنيهًا للشراء و55.19 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 54.59 جنيهًا للشراء و55.12 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجّل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 54.35 جنيهًا للشراء و55.05 جنيهًا للبيع.

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