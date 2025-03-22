سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة.. ثبات تام في البنوك

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة.. يشهد سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت الموافق 22-3-2025، حالة من الثبات التام أمام الجنيه المصري داخل بنك القاهرة، أحد البنوك الحكومية الكبرى في السوق المصرفي المحلي.

ويأتي ثبات سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة في ظل أداء متوازن للعملات الأجنبية، وترقب المستثمرين والمتعاملين لأي تطورات في السوقين المحلي والعالمي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميًا.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

ويحظى سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة باهتمام كبير من جانب شريحة واسعة من المواطنين والشركات، لا سيما المتعاملين مع السوق الأوروبي في مجالات التجارة، والسفر، والتحويلات المالية.

ولذلك، فإن استقرار سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة يمثل مؤشرًا مهمًا على هدوء حركة الطلب والعرض داخل البنك، وعلى استقرار نسبي في سوق الصرف المصري.

وفي هذا الإطار، الموجز يقدم لكم في السطور التالية تحديثًا يوميًا لسعر اليورو اليوم في بنك القاهرة السبت الموافق 22-3-2025، مقارنة بالبنوك الأخرى، مع متابعة مستمرة لأي تغيرات قد تطرأ خلال اليوم وفقًا لحركة السوق العالمية.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة إلى 54.7334 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.6424 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 54.6399 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 54.7639 جنيهًا للشراء و54.9154 جنيهًا للبيع، ليسجل بذلك أقل سعر للبيع بين البنوك.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 55.0703 جنيهًا للشراء و55.371 جنيهًا للبيع، ليكون بذلك الأعلى بين البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.87 جنيهًا للشراء و55.27 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك البركة 54.8294 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان 54.7695 جنيهًا للشراء و55.2728 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB إلى 54.7695 جنيهًا للشراء و55.2728 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.7644 جنيهًا للشراء و55.2829 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 54.7586 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك CIB 54.7586 جنيهًا للشراء و55.272 جنيهًا للبيع.

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