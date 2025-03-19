أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-3-2025.. الأجنبية والعربية

أسعار العملات اليوم.. كشف البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025, وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 50.4131 جنيهًا للشراء و50.5483 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.1267 جنيهًا للشراء و55.2796 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 65.4815 جنيهًا للشراء و65.6774 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري 57.3266 جنيهًا للشراء و57.5066 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 6.974 جنيهًا للشراء و6.9939 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 163.6522 جنيهًا للشراء و164.1979 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.441 جنيهًا للشراء و13.4778 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري 71.0043 جنيهًا للشراء و71.3153 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري 133.7145 جنيهًا للشراء و134.0911 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري إلى 13.8269 جنيهًا للشراء و13.8698 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري 130.943 جنيهًا للشراء و131.3114 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.7246 جنيهًا للشراء و13.7644 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري إلى 5.0094 جنيهًا للشراء و5.0237 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري 4.7926 جنيهًا للشراء و4.8068 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري 35.2662 جنيهًا للشراء و35.3683 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 32.1131 جنيهًا للشراء و32.2144 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري 0.3369 جنيهًا للشراء و0.3379 جنيهًا للبيع.

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