تعرف على شهادات البنك الأهلي المصري 2025.. إليك التفاصيل

شهادات البنك الأهلي المصري.. قدم البنك الأهلي المصري، مجموعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة وأمان مالي، منها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج.

شهادات البنك الأهلي المصري

يستعرض “الموجز” تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري التي تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن عوائد شهرية، سنوية، أو مرونة في صرف الفوائد.

الشهادة البلاتينية السنوية

طرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية بفوائد تنافسية، متاحة لعملائه وفقًا لدورية صرف العائد المناسبة لهم, كالتالي:

شهادات البنك الأهلي المصري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة: سنة واحدة.

العائد: 23.5% يُصرف شهريًا.

23% يُصرف يوميًا.

27% يُصرف في نهاية المدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

وفّر البنك خيارًا طويل الأجل بشهادة بعائد متدرج، يتيح للعملاء الاستفادة من عائد مرتفع في بداية مدة الشهادة, كالتالي:

شهادات البنك الأهلي المصري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 26% في السنة الأولى.

22% في السنة الثانية.

18% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات

أتاح البنك الأهلي المصري شهادة بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، توفر دخلًا منتظمًا للعملاء الراغبين في استثمار متوسط الأجل, كالتالي:

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد: 21.5% يُصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

قدّم البنك شهادة بعائد متغير يتماشى مع التغيرات في أسعار الفائدة، التي تتيح للمستثمرين مرونة أكبر في استثماراتهم, كالتالي:

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 27.5% يُصرف ربع سنوي.

الخصائص المشتركة بين شهادات البنك الأهلي 2025

تتميز جميع شهادات البنك الأهلي لعام 2025 بأنها شهادات اسمية، مما يعني أنه لا يمكن تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها, ولا يمكن رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور نقل الملكية, وعند انتهاء مدة الشهادة يتم تجديدها تلقائيًا وفقًا للسعر المعلن في حينه.

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي

أتاح البنك الأهلي المصري عدة قنوات لشراء شهادات الادخار، سواء للمصريين أو الأجانب، بما في ذلك البالغين والقصر, ويمكن للعملاء الحصول عليها من خلال:

الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

الإنترنت البنكي والتطبيق الإلكتروني.

خدمة الأهلي فون عبر الرقم 19623.

فروع البنك داخل مصر وخارجها.

مكاتب التمثيل والبنوك التابعة للبنك الأهلي في الخارج

مراجعة أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق المصرفي

كشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن أن أسعار الفائدة على الشهادات قد تخضع للمراجعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ, وذلك في ظل السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين جذب المدخرين وتشجيع الاستثمار.

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