موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة

البنك المركزي المصري.. يعقد البنك المركزى المصرى اجتماعه الدوري والذي يعقد كل 6 أسابيع لتحديد أسعار الفائدة، ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.

البنك المركزي المصري

ويرصد الموجز فيما يلي موعد إجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، ومراجعة أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض.

موعد إجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 17 أبريل المقبل لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وفقًا للتطورات الإقتصادية وتهدف إلي ضمان النمو الإقتصادي.

مواعيد الإجتماعات المتبقية للبنك المركزي في عام 2025

شهد شهر فبراير الماضي عقد لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري الإجتماع الأول والذي أقيم في 20 فبراير الماضي، ومن المقرر أن يكون الإجتماع القادم يوم 17 أبريل المقبل وفيما يلي جدول إجتماعات اللجنة المتبقية خلال عام 2025:

الإجتماع الثاني: 17 أبريل 2025.

الإجتماع الثالث: 22 مايو 2025.

الإجتماع الرابع: 10يوليو 2025.

الإجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025.

الإجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025.

الإجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025.

الإجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025.

البنك المركزي المصري

توقعات أسعار الفائدة خلال الإجتماع القادم

ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تصل إلى 3%، حيث تبلغ نسبة عائد الإيداع 27.25%، والإقراض 28.25%، وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

أسعار الفائدة وفقًا للإجتماع الأخير للبنك المركزي

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.

سعر الائتمان والخصم: 27.75%.

مستهدفات التضخم للبنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي عن تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث ستهدف معدل تضخم 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2026، معدل تضخم 5% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2028.

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