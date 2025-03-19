عاجل| ارتفاع أسعار العملات اليوم الأربعاء بختام تعاملات البنوك

ارتفاع أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025، داخل البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية لتطورات سعر الصرف.

وجاء صعود أسعار العملات اليوم نتيجة لعدة عوامل، من بينها تحركات العرض والطلب، بالإضافة إلى تأثيرات الأسواق العالمية على العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

أسعار العملات اليوم

وفيما يتعلق بأسعار العملات اليوم الأجبية فقد سجل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني زيادات طفيفة أمام الجنيه المصري، فيما شهدت بعض العملات العربية، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي، ارتفاعات طفيفة متأثرة بحركة التداولات في البنوك والصرافات.

من جانبهم، يراقب المستثمرون والمتعاملون في السوق المصرفي أي مستجدات قد تؤثر على أسعار العملات خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل ترقب قرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة الأموال والاستثمارات.

ومع استمرار التقلبات في أسعار العملات اليوم، تبقى توقعات أسعار الصرف متغيرة وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية، مما يجعل متابعة أسعار العملات أمرًا ضروريًا للمستوردين والمصدرين والمستثمرين على حد سواء.

أسعار العملات اليوم

الموجز يستعرض معكم تفاصيل آخر تطورات وصلت لها أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 19-3-2025، بعد ارتفاعها بختام تعاملات البنوك والمصارف الرسمية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.57 جنيه، وسعر البيع 50.71 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما تراجع سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، إذ سجل الشراء 55.12 جنيه، والبيع عند 55.27 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وقفز مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.48 جنيه، والبيع عند 13.52 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصعد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.77 جنيه، والبيع عند 13.81 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.18 جنيه، فيما جاء البيع 164.70 جنيه

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