تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك بختام التعاملات

شهد سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 تراجعًا نسبيًا، حيث سجل في البنك المركزي المصري حيث سجل سعر الشراء: 54.862 جنيهًا، وسعر البيع: 54.705 جنيهًا، بانخفاض طفيف بقيمة 0.05 جنيه عن سعر الأمس الذي بلغ 54.915 جنيهًا، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

سعر اليورو في البنوك المصرية:

فيما يلي قائمة بأسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري سجل سعر شراء 55.054 جنيه وسعر بيع 54.627 جنيه.

بنك مصر سجل سعر شراء 55.054 جنيه وسعر بيع 54.627 جنيه.

بنك القاهرة سجل سعر شراء 55.054 جنيه وسعر بيع 54.627 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر شراء 55.076 جنيه وسعر بيع 54.639 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر شراء 55.06 جنيه وسعر بيع 54.617 جنيه.

بنك HSBC سجل سعر شراء 54.862 جنيه وسعر بيع 54.705 جنيه.

بنك الإسكندرية سجل سعر شراء 55.054 جنيه وسعر بيع 54.625 جنيه.

البنك الأهلي القطري (QNB) سجل سعر شراء 55.076 جنيه وسعر بيع 54.649 جنيه.

بنك كريدي أجريكول سجل سعر شراء 55.076 جنيه وسعر بيع 54.649 جنيه.

بنك البركة سجل سعر شراء 55.054 جنيه وسعر بيع 54.627 جنيه.

البنك المصري الخليجي سجل سعر شراء 55.081 جنيه وسعر بيع 54.639 جنيه.

المصرف المتحد سجل سعر شراء 55.054 جنيه وسعر بيع 54.354 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK) سجل سعر شراء 55.054 جنيه وسعر بيع 54.627 جنيه.

المصرف العربي الدولي سجل سعر شراء 55.054 جنيه وسعر بيع 54.627 جنيه.

بنك الشركة المصرفية (SAIB) سجل سعر شراء 55.08 جنيه وسعر بيع 54.65 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي سجل سعر شراء 55.065 جنيه وسعر بيع 54.638 جنيه.

بنك الاستثمار العربي سجل سعر شراء 55.076 جنيه وسعر بيع 54.649 جنيه.

بنك قناة السويس سجل سعر شراء 55.076 جنيه وسعر بيع 54.639 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي سجل سعر شراء 55.125 جنيه وسعر بيع 54.588 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني سجل سعر شراء 54.862 جنيه وسعر بيع 54.705 جنيه.

بنك التنمية الصناعية سجل سعر شراء 54.862 جنيه وسعر بيع 54.705 جنيه.

بنك التعمير والإسكان سجل سعر شراء 55.191 جنيه وسعر بيع 54.606 جنيه.

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