تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 28-3-2025 في الصاغة
سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 28 مارس 2025, ليسجّل سعر الذهب عيار 18 إلى 3,707.25 جنيهًا للبيع و3,690 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 28 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4,942.75 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,531 جنيهًا للبيع و4,510 جنيهات للشراء، متراجعًا 5.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,325 جنيهًا للبيع و4,305 جنيهات للشراء، بانخفاض 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3,707.25 جنيهًا للبيع و3,690 جنيهًا للشراء، متراجعًا 4.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
تراجع سعر الذهب عيار 14 ليسجل 2,883.25 جنيهًا للبيع و2,870 جنيهًا للشراء، منخفضًا 3.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 12 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2,471.5 جنيهًا للبيع و2,460 جنيهًا للشراء، متراجعًا 2.75 جنيه.
سعر الذهب عيار 9 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,853.5 جنيهًا للبيع و1,845 جنيهًا للشراء، بانخفاض 2.25 جنيه.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب 34,600 جنيه للبيع و34,440 جنيهًا للشراء، متراجعًا 40 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب اليوم
بلغ سعر أوقية الذهب 3,080.74 دولارًا للبيع و3,080.45 دولارًا للشراء، منخفضًا 0.25 دولار.
أسعار السبائك الذهبية اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,090 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,625 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 25,085 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 50,160 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,980 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 100,280 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 155,875 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 250,500 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 500,900 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,247,875 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,495,000 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,988,000 جنيه
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