ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر مع ترقب قرارات البنك المركزي

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الخميس، 27 مارس 2025، ارتفاعاً كبيراً بنحو 45 جنيهاً للجرام مقارنةً بالتعاملات السابقة، وسط ترقب واسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الارتفاع

جرام عيار 24: سجل 4943 جنيهاً للشراء و4920 جنيهاً للبيع.

جرام عيار 22: بلغ 4531 جنيهاً للشراء و4510 جنيهاً للبيع.

جرام عيار 21 (الأكثر تداولاً في السوق المصرية): سجل 4325 جنيهاً للشراء و4305 جنيهاً للبيع.

جرام عيار 18: سجل 3707 جنيهاً للشراء و3690 جنيهاً للبيع.

جرام عيار 14: بلغ 2883 جنيهاً للشراء و2869 جنيهاً للبيع.

أسعار الذهب الأخرى

سعر الأونصة عالميًا: ارتفع إلى 3052 دولاراً للشراء و3051.5 دولاراً للبيع.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى نحو 34,600 جنيهاً تقريباً وفق السعر الحالي لعيار 21.

سعر دولار الذهب (المستخدم في حسابات الذهب داخل السوق): سجل 50.4 جنيه.

أسباب الارتفاع

هذا الارتفاع الملحوظ جاء مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية:

زيادة الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن.

ارتفاع سعر الأونصة عالميًا نتيجة التوترات الاقتصادية والتوقعات بقرارات أمريكية تخص أسعار الفائدة.

حالة ترقب في السوق المحلية قبيل اجتماع البنك المركزي المصري، حيث يتوقع البعض تثبيت أسعار الفائدة، ما قد يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب.

توقعات السوق

يرى خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب قد تشهد مزيداً من التقلبات خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن الذهب لا يزال الخيار الأمثل للتحوط ضد التضخم وعدم استقرار الأسواق.

وينصح الخبراء المستثمرين بمتابعة السوق عن كثب قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء لضمان تحقيق أفضل العوائد الممكنة.

أسعار سبائك الذهب

وفيما يلي تفاصيل أسعار سبائك الذهب بمختلف أوزانها في الأسواق المصرية:

سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,976,000 جنيه مصري

سبيكة ذهب 500 جرام: 2,489,000 جنيه مصري

سبيكة ذهب 250 جرام: 1,244,875 جنيه مصري

سبيكة ذهب عشرة تولة: 581,440 جنيه مصري

سبيكة ذهب 100 جرام: 499,700 جنيه مصري

سبيكة ذهب 50 جرام: 249,900 جنيه مصري

سبيكة ذهب أونصة: 155,500 جنيه مصري

سبيكة ذهب 20 جرام: 100,040 جنيه مصري

سبيكة ذهب نصف أونصة: 77,795 جنيه مصري

سبيكة ذهب 10 جرام: 50,040 جنيه مصري

سبيكة ذهب 5 جرام: 25,025 جنيه مصري

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,595 جنيه مصري

سبيكة ذهب 1 جرام: 5,075 جنيه مصري

سبيكة ذهب 0.5 جرام: 2,670 جنيه مصري

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