سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 27 مارس 2025 لمختلف الأعيرة

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 27 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا، تزامنًا مع حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية بانتظار اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر سبيكة الذهب اليوم

وفيما يلي تفاصيل أسعار سبائك الذهب بمختلف أوزانها في الأسواق المصرية:

سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,976,000 جنيه مصري

سبيكة ذهب 500 جرام: 2,489,000 جنيه مصري

سبيكة ذهب 250 جرام: 1,244,875 جنيه مصري

سبيكة ذهب عشرة تولة: 581,440 جنيه مصري

سبيكة ذهب 100 جرام: 499,700 جنيه مصري

سبيكة ذهب 50 جرام: 249,900 جنيه مصري

سبيكة ذهب أونصة: 155,500 جنيه مصري

سبيكة ذهب 20 جرام: 100,040 جنيه مصري

سبيكة ذهب نصف أونصة: 77,795 جنيه مصري

سبيكة ذهب 10 جرام: 50,040 جنيه مصري

سبيكة ذهب 5 جرام: 25,025 جنيه مصري

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,595 جنيه مصري

سبيكة ذهب 1 جرام: 5,075 جنيه مصري

سبيكة ذهب 0.5 جرام: 2,670 جنيه مصري

سبيكة ذهب 0.25 جرام: 1,435 جنيه مصري

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

تأتي هذه الأسعار وسط استقرار نسبي في الأسواق العالمية، حيث سجل سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم حوالي 3,026 دولارًا للشراء و3,025.5 دولارًا للبيع.

ويرجع هذا الاستقرار إلى حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية، خصوصًا مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري، الذي تشير التوقعات إلى اتجاهه نحو تثبيت أسعار الفائدة.

كما تتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل، أبرزها:

حركة سعر الدولار في الأسواق العالمية.

التوترات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية الكبرى.

قرارات البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة.

نصائح للمستثمرين

ينصح خبراء الاقتصاد المستثمرين في الذهب بمتابعة تطورات السوق العالمية والمحلية، خاصةً مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث يُعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

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