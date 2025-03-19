مواعيد القطارات اليوم 19 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس
مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر مواعيد القطارات المكيفة على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس، اليوم الاربعاء 19 مارس 2025، حيث شملت الجدول الزمني للقطارات المكيفة والروسي.
ويعرض لكم موقع "الموجز" لزواره ومتابعيه مواعيد القطارات اليوم المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، كما يمكنهم حجز التذاكر بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
مواعيد القطارات اليوم المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية
- قطار رقم 119 (تهوية): 5:00 صباحًا
- قطار رقم 903 (مكيف): 6:00 صباحًا
- قطار رقم 7 (تهوية): 6:20 صباحًا
- قطار رقم 1205 (تحيا مصر): 6:45 صباحًا
- قطار رقم 1131 (مكيف): 7:00 صباحًا
- قطار رقم 2025 (تالجو): 8:00 صباحًا
- قطار رقم 905 (VIP مباشر): 9:00 صباحًا
- قطار رقم 901 (مكيف): 8:10 صباحًا
- قطار رقم 911 (مكيف): 10:00 صباحًا
- قطار رقم 1211 (تحيا مصر مباشر): 10:10 صباحًا
- قطار رقم 913 (مكيف): 12:00 ظهرًا
- قطار رقم 917 (VIP مباشر): 3:00 عصرًا
- قطار رقم 919 (مكيف): 2:25 ظهرًا
- قطار رقم 915 (مكيف): 3:10 عصرًا
- قطار رقم 21 (تهوية): 3:25 عصرًا
- قطار رقم 921 (مكيف): 6:00 مساءً
- قطار رقم 925 (مكيف): 6:15 مساءً
- قطار رقم 923 (مكيف): 4:00 مساءً
- قطار رقم 931 (مكيف): 8:15 مساءً
- قطار رقم 31 (مكيف): 8:30 مساءً
- قطار رقم 1203 (تهوية): 1:25 ظهرًا
- قطار رقم 2023 (تالجو): 2:00 ظهرًا
- قطار رقم 23 (تهوية): 4:30 عصرًا
- قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): 5:00 مساءً
- قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): 7:10 مساءً
- قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة من المنصورة): 7:15 مساءً
- قطار رقم 934 (مكيف): 10:15 مساءً
مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة
- قطار رقم 8 (روسي تهوية): 5:10 صباحًا
- قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): 10:00 صباحًا
- قطار رقم 902 (مكيف): 6:00 صباحًا
- قطار رقم 906 (مكيف مباشر): 7:00 صباحًا
- قطار رقم 900 (مكيف): 8:15 صباحًا
- قطار رقم 912 (مكيف): 11:30 صباحًا
- قطار رقم 914 (مكيف): 1:00 ظهرًا
- قطار رقم 916 (مكيف مباشر): 2:00 ظهرًا
- قطار رقم 922 (مكيف): 3:30 عصرًا
- قطار رقم 928 (مكيف): 7:00 مساءً
- قطار رقم 1130 (ثالثة مكيف): 7:30 مساءً
- قطار رقم 568 (سياحي): 6:10 مساءً
- قطار رقم 118 (تهوية): 5:10 مساءً
- قطار رقم 32 (تهوية): 6:10 مساءً
- قطار رقم 930 (مكيف): 8:10 مساءً
- قطار رقم 920 (مكيف): 10:00 مساءً
- قطار رقم 18 (روسي): 1:10 ظهرًا
توفر هذه المواعيد للركاب إمكانية التنقل بين القاهرة والإسكندرية بسهولة ويسر، مع توافر خيارات متنوعة في أوقات مختلفة طوال اليوم.
رابط موقع حجز تذاكر القطارات
كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،
يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.
اقرأ أيضا:
مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 4-3-2025 من القاهرة للمحافظات.. جداول السفر وأهم التفاصيل
مواعيد القطارات اليوم الأثنين 3 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس
- مواعيد القطارات
- مواعيد القطارات اليوم
- قطارات الصعيد اليوم
- مواعيد القطارات النوم الي سوهاج
- مواعيد قطارات سكك حديد مصر
- مواعيد القطارات الليلية
- مواعيد قطارات النوم من القاهرة الي مطروح
- مواعيد قطارات النوم من مطروح الي القاهرة
- مواعيد القطارات الي سوهاج
- مواعيد القطارات الصعيد
- مواعيد القطارات في مصر
- برنامج مواعيد القطارات
- مواعيد القطارات المكيفة الي الاقصر
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز
- ازاي أعرف مواعيد القطارات
- التعديلات الجديدة في مواعيد القطارات
- السكة الحديد مواعيد القطارات
- تأخير فى مواعيد القطارات
- تعديل في مواعيد القطارات
- تعرف على مواعيد القطارات
- محطة قطارات بنها
- محطة قطارات مصر
- محطة قطار رمسيس
- تطوير محطة قطارات بنها
- أخبار بنها
- أبو صوير
- محافظة الإسماعيلية
- هيئة السكك الحديدية