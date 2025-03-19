مواعيد القطارات اليوم 19 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر مواعيد القطارات المكيفة على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس، اليوم الاربعاء 19 مارس 2025، حيث شملت الجدول الزمني للقطارات المكيفة والروسي.

ويعرض لكم موقع "الموجز" لزواره ومتابعيه مواعيد القطارات اليوم المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، كما يمكنهم حجز التذاكر بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

مواعيد القطارات اليوم المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 119 (تهوية): 5:00 صباحًا

قطار رقم 903 (مكيف): 6:00 صباحًا

قطار رقم 7 (تهوية): 6:20 صباحًا

قطار رقم 1205 (تحيا مصر): 6:45 صباحًا

قطار رقم 1131 (مكيف): 7:00 صباحًا

قطار رقم 2025 (تالجو): 8:00 صباحًا

قطار رقم 905 (VIP مباشر): 9:00 صباحًا

قطار رقم 901 (مكيف): 8:10 صباحًا

قطار رقم 911 (مكيف): 10:00 صباحًا

قطار رقم 1211 (تحيا مصر مباشر): 10:10 صباحًا

قطار رقم 913 (مكيف): 12:00 ظهرًا

قطار رقم 917 (VIP مباشر): 3:00 عصرًا

قطار رقم 919 (مكيف): 2:25 ظهرًا

قطار رقم 915 (مكيف): 3:10 عصرًا

قطار رقم 21 (تهوية): 3:25 عصرًا

قطار رقم 921 (مكيف): 6:00 مساءً

قطار رقم 925 (مكيف): 6:15 مساءً

قطار رقم 923 (مكيف): 4:00 مساءً

قطار رقم 931 (مكيف): 8:15 مساءً

قطار رقم 31 (مكيف): 8:30 مساءً

قطار رقم 1203 (تهوية): 1:25 ظهرًا

قطار رقم 2023 (تالجو): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 23 (تهوية): 4:30 عصرًا

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): 5:00 مساءً

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): 7:10 مساءً

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة من المنصورة): 7:15 مساءً

قطار رقم 934 (مكيف): 10:15 مساءً

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 8 (روسي تهوية): 5:10 صباحًا

قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): 10:00 صباحًا

قطار رقم 902 (مكيف): 6:00 صباحًا

قطار رقم 906 (مكيف مباشر): 7:00 صباحًا

قطار رقم 900 (مكيف): 8:15 صباحًا

قطار رقم 912 (مكيف): 11:30 صباحًا

قطار رقم 914 (مكيف): 1:00 ظهرًا

قطار رقم 916 (مكيف مباشر): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 922 (مكيف): 3:30 عصرًا

قطار رقم 928 (مكيف): 7:00 مساءً

قطار رقم 1130 (ثالثة مكيف): 7:30 مساءً

قطار رقم 568 (سياحي): 6:10 مساءً

قطار رقم 118 (تهوية): 5:10 مساءً

قطار رقم 32 (تهوية): 6:10 مساءً

قطار رقم 930 (مكيف): 8:10 مساءً

قطار رقم 920 (مكيف): 10:00 مساءً

قطار رقم 18 (روسي): 1:10 ظهرًا

توفر هذه المواعيد للركاب إمكانية التنقل بين القاهرة والإسكندرية بسهولة ويسر، مع توافر خيارات متنوعة في أوقات مختلفة طوال اليوم.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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