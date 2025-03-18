مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم.. تواصل هيئة السكة الحديد تشغيل العديد من القطارات على خطوطها بالوجهين القبلي والبحري، حيث تشغل الهيئة نحو 800 رحلة يوميًا عبر مختلف محطاتها.

ويستعرض لكم موقع «الموجز» أبرز مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وكذلك أسعار التذاكر على خطوط السكك الحديدية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المسافرين.

مواعيد القطارات اليوم د على خط القاهرة – الإسكندرية:

القطار رقم 2025: يغادر القاهرة في الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30 صباحًا.

القطار رقم 2023: يغادر القاهرة في الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية في الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027: يغادر القاهرة في الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية في الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط الإسكندرية – القاهرة:

القطار رقم 2022 : يغادر الإسكندرية في الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة في الساعة 9:30 مساءً.

: يغادر الإسكندرية في الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة في الساعة 9:30 مساءً. القطار رقم 2024: يغادر الإسكندرية في الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة في الساعة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026: يغادر الإسكندرية في الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة في الساعة 9:20 مساءً.

يخصص قطار رقم 2022 للانطلاق من الإسكندرية في الساعة 9:00 صباحًا أيام الجمعة والعطلات.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة – الإسكندرية

الدرجة الأولى: 275 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 175 جنيهًا.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة – أسوان:

القطار رقم 2030: يغادر القاهرة في الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان في الساعة 6:40 صباحًا.

القطار رقم 2031: يغادر أسوان يوميًا في الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة في الساعة 6:50 صباحًا.

محطات الوقوف خلال رحلتي الذهاب والعودة على خط القاهرة – أسوان:

القطار يتوقف في محطات: الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، كوم أمبو، أسوان.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة – أسوان:

المنيا : الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا. أسيوط : الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا. سوهاج : الدرجة الأولى 500 جنيهًا، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 500 جنيهًا، الدرجة الثانية 300 جنيهًا. قنا : الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا. الأقصر : الدرجة الأولى 600 جنيهًا، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 600 جنيهًا، الدرجة الثانية 400 جنيهًا. إدفو : الدرجة الأولى 700 جنيهًا، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

: الدرجة الأولى 700 جنيهًا، الدرجة الثانية 550 جنيهًا. أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيهًا، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

تواصل هيئة السكة الحديد توفير خدمات مميزة للمسافرين على مختلف خطوط القطارات، مع الحرص على توفير الراحة والسرعة في التنقل بين المدن.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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