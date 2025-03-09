مواعيد القطارات اليوم الأحد 9-3-2025 من القاهرة للمحافظات.. من قبلي لـ بحري

مواعيد القطارات اليوم.. مع بداية اليوم الأحد 9 مارس 2025، يحرص العديد من المسافرين على متابعة مواعيد القطارات لضمان تنظيم رحلاتهم بين المحافظات بكل سهولة، وتعتبر القطارات من أهم وسائل النقل التي يعتمد عليها آلاف الركاب يوميًا، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو التنقل الشخصي.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي مواعيد القطارات المنطلقة من القاهرة إلى مختلف المحافظات، وفقًا لجدول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يشمل القطارات المكيفة والمميزة، لضمان توفير رحلة مريحة وآمنة لجميع المسافرين.

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات «القاهرة - أسوان» اليوم الأحد 9 مارس 2025

وجائت مواعيد القطارات من القاهرة للأسوان كالتالي:

ينطلق قطار رقم 1902 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 00:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 978 مكيف من القاهرة إلى أسيوط في الساعة 06:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 980 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 08:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2010 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 982 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 12:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 986 مكيف من القاهرة إلى الأقصر في الساعة 13:00 ظهرًا.



ينطلق قطار رقم 970 مكيف من بورسعيد إلى سوهاج في الساعة 14:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 990 مكيف من القاهرة إلى سوهاج في الساعة 16:00 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 2006 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 17:15 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 2012 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 17:30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 872 مكيف من القاهرة إلى أسيوط في الساعة 17:45 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 988 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 19:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2014 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 21:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 976 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 21:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 996 مكيف من القاهرة إلى أسوان في الساعة 22:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 890 مكيف من القاهرة إلى سوهاج في الساعة 23:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 974 روسي من القاهرة إلى الأقصر في الساعة 05:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1006 روسي من القاهرة إلى سوهاج في الساعة 06:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 80 روسي من القاهرة إلى أسوان في الساعة 08:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1004 روسي من القاهرة إلى أسوان في الساعة 09:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 160 روسي من القاهرة إلى الأقصر في الساعة 12:15 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 972 روسي من القاهرة إلى أسيوط في الساعة 14:20 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 188 روسي من القاهرة إلى أسوان في الساعة 18:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1014 روسي من القاهرة إلى أسوان في الساعة 18:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1012 روسي من القاهرة إلى أسوان في الساعة 20:20 مساءً.

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة» اليوم الأحد 9 مارس 2025

وجائت مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة كالتالي:

ينطلق قطار رقم 3025 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة في الساعة 04:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2011 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 05:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 981 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 05:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 983 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 07:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2013 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 14:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 2007 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 15:15 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 2015 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 16:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1903 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 17:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 997 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 20:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 989 مكيف من أسوان إلى القاهرة في الساعة 23:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 987 مكيف من الأقصر إلى القاهرة في الساعة 04:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 977 مكيف من الأقصر إلى القاهرة في الساعة 19:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 971 مكيف من سوهاج إلى القاهرة في الساعة 05:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 991 مكيف من سوهاج إلى القاهرة في الساعة 06:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 891 مكيف من سوهاج إلى القاهرة في الساعة 11:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 871 مكيف من أسيوط إلى القاهرة في الساعة 03:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 979 مكيف من أسيوط إلى القاهرة في الساعة 15:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 81 روسي من أسوان إلى القاهرة في الساعة 04:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1013 روسي من أسوان إلى القاهرة في الساعة 13:50 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 1015 روسي من أسوان إلى القاهرة في الساعة 17:30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 187 روسي من أسوان إلى القاهرة في الساعة 18:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1011 روسي من أسوان إلى القاهرة في الساعة 23:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 833 روسي من أسوان إلى القاهرة في الساعة 00:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 975 روسي من الأقصر إلى القاهرة في الساعة 08:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1007 روسي من سوهاج إلى القاهرة في الساعة 19:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 973 روسي من أسيوط إلى القاهرة في الساعة 14:20 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 165 روسي من أسيوط إلى القاهرة في الساعة 06:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1010 روسي من أسوان إلى القاهرة في الساعة 00:05 مساءً.

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية أسوان والعكس

ينطلق قطار رقم 88 مكيف من الإسكندرية إلى أسوان في الساعة 17:00 بعد الظهر.

ينطلق قطار رقم 89 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية في الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 163 (تهوية) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 12:30 ظهرًا، ويصل في الساعة 03:40 فجرًا.

ينطلق قطار رقم 164 (تهوية) من الإسكندرية إلى أسوان في الساعة 12:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 934 VIP من الإسكندرية إلى الأقصر في الساعة 01:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1110 (تهوية) من القاهرة إلى أسوان في الساعة 15:45 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 935 VIP من الأقصر إلى الإسكندرية في الساعة 22:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 185 ثالثة مكيفة من أسيوط إلى القاهرة في الساعة 02:20 صباحًا، ويصل في الساعة 08:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3007 ثالثة مكيفة من أسوان في الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 186 سياحي من بورسعيد إلى سوهاج في الساعة 13:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 1008 (تهوية ديناميكية - روسي) من الإسكندرية إلى أسوان في الساعة 19:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1109 ثالثة مكيفة من الفيوم في الساعة 05:50 صباحًا، ويصل الواسطى في الساعة 06:28 صباحًا، ثم يصل القاهرة في الساعة 08:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2008 VIP من الإسكندرية إلى أسوان في الساعة 20:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1009 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة في الساعة 19:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 85 (نوم) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 20:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 157 (تهوية ديناميكية) من الأقصر إلى القاهرة في الساعة 07:30 صباحًا، ويصل في الساعة 19:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 158 (تهوية) من الإسكندرية إلى الأقصر في الساعة 07:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 196 سياحي من الإسكندرية إلى الفيوم في الساعة 08:35 صباحًا.

مواعيد القطارات

أسعار تذاكر قطارات "تالجو" للوجه القبلي

الدرجة الأولى:

من القاهرة إلى المنيا: 350 جنيهًا

من القاهرة إلى أسيوط: 350 جنيهًا

من القاهرة إلى سوهاج: 500 جنيه

من القاهرة إلى قنا: 550 جنيهًا

من القاهرة إلى الأقصر: 600 جنيه

من القاهرة إلى أسوان: 700 جنيه

الدرجة الثانية:

من القاهرة إلى المنيا: 250 جنيهًا

من القاهرة إلى أسيوط: 250 جنيهًا

من القاهرة إلى سوهاج: 300 جنيه

من القاهرة إلى قنا: 350 جنيهًا

من القاهرة إلى الأقصر: 400 جنيه

من القاهرة إلى أسوان: 550 جنيهًا

مواعيد القطارات

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