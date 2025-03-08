مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات المكيفة والروسية والتالجو، اليوم السبت 8 مارس 2025، والتي تعمل على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس.

وتحرص الهيئة على توفير خدمة متميزة للمسافرين عبر القطارات المتنوعة التي تضمن راحة وسرعة الوصول، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد القطارات اليوم السبت 8 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار رقم 119 (تهوية): 5:00 صباحًا

قطار رقم 903 (مكيف): 6:00 صباحًا

قطار رقم 7 (تهوية): 6:20 صباحًا

قطار رقم 1205 (تحيا مصر): 6:45 صباحًا

قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة): 7:00 صباحًا

قطار رقم 2025 (تالجو): 8:00 صباحًا

قطار رقم 905 (VIP): 9:00 صباحًا

قطار رقم 901 (مكيف): 8:10 صباحًا

قطار رقم 911 (مكيف): 10:00 صباحًا

قطار رقم 1211 (تحيا مصر مباشر): 10:10 صباحًا

قطار رقم 913 (مكيف): 12:00 ظهرًا

قطار رقم 917 (VIP مباشر): 3:00 مساءً

قطار رقم 919 (مكيف): 2:25 مساءً

قطار رقم 915 (مكيف): 3:10 مساءً

قطار رقم 21 (تهوية): 3:25 مساءً

قطار رقم 921 (مكيف): 6:00 مساءً

قطار رقم 925 (مكيف): 6:15 مساءً

قطار رقم 923 (مكيف): 4:00 مساءً

قطار رقم 931 (مكيف): 8:15 مساءً

قطار رقم 31 (مكيف): 8:30 مساءً

قطار رقم 1203 (تهوية): 1:25 ظهرًا

قطار رقم 2023 (تالجو): 2:00 مساءً

قطار رقم 23 (تهوية): 4:30 مساءً

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): 5:00 مساءً

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): 7:10 مساءً

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة - المنصورة/الإسكندرية): 7:15 مساءً

قطار رقم 934 (مكيف - الإسكندرية/الأقصر): 10:15 مساءً

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة:

قطار رقم 8 (روسى - تهوية): 5:10 صباحًا

قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): 10:00 صباحًا

قطار رقم 902 (مكيف): 6:00 صباحًا

قطار رقم 906 (مكيف مباشر): 7:00 صباحًا

قطار رقم 900 (مكيف): 8:15 صباحًا

قطار رقم 912 (مكيف): 11:30 صباحًا

قطار رقم 914 (مكيف): 1:00 ظهرًا

قطار رقم 916 (مكيف مباشر): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 922 (مكيف): 3:30 مساءً

قطار رقم 928 (مكيف): 7:00 مساءً

قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة): 7:30 مساءً

قطار رقم 568 (سياحي): 6:10 مساءً

قطار رقم 118 (تهوية): 5:10 مساءً

قطار رقم 32 (تهوية): 6:10 مساءً

قطار رقم 930 (مكيف): 8:10 مساءً

قطار رقم 920 (مكيف - الإسكندرية/طنطا): 10:00 مساءً

قطار رقم 18 (روسى): 1:10 ظهرًا

قطار رقم 28 (روسى): 8:20 مساءً

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمسافرين خدمة متميزة عبر هذه القطارات لضمان الراحة والسرعة في التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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