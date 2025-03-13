مواعيد القطارات اليوم.. تستمر هيئة السكة الحديد في توفير مواعيد القطارات اليوم على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس، حيث يمكن للمسافرين الاعتماد على هذه المواعيد المقررة للسفر بسهولة ويسر.

وينشر لكم موقع "الموجز" مواعيد القطارات اليوم الخميس 13 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، كما أن جميع هذه القطارات تحتاج إلى حجز مسبق للركاب وفقًا لتعليمات هيئة السكة الحديد.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 119 (تهوية): 5:00 صباحًا

قطار رقم 903 (مكيف): 6:00 صباحًا

قطار رقم 7 (تهوية): 6:20 صباحًا

قطار رقم 1205 (تحيا مصر): 6:45 صباحًا

قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة): 7:00 صباحًا

قطار رقم 2025 (تالجو): 8:00 صباحًا

قطار رقم 905 (VIP): 9:00 صباحًا

قطار رقم 901 (مكيف): 8:10 صباحًا

قطار رقم 911 (مكيف): 10:00 صباحًا

قطار رقم 1211 (تحيا مصر): 10:10 صباحًا

قطار رقم 913 (مكيف): 12:00 ظهرًا

قطار رقم 917 (VIP): 3:00 مساءً

قطار رقم 919 (مكيف): 2:25 مساءً

قطار رقم 915 (مكيف): 3:10 مساءً

قطار رقم 21 (تهوية): 3:25 مساءً

قطار رقم 921 (مكيف): 6:00 مساءً

قطار رقم 925 (مكيف): 6:15 مساءً

قطار رقم 923 (مكيف): 4:00 مساءً

قطار رقم 931 (مكيف): 8:15 مساءً

قطار رقم 31 (مكيف): 8:30 مساءً

قطار رقم 1203 (تهوية): 1:25 ظهرًا

قطار رقم 2023 (تالجو): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 23 (تهوية): 4:30 مساءً

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): 5:00 مساءً

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): 7:10 مساءً

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة): 7:15 مساءً

قطار رقم 934 (مكيف): 10:15 مساءً

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 8 (روسي - تهوية): 5:10 صباحًا

قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): 10:00 صباحًا

قطار رقم 902 (مكيف): 6:00 صباحًا

قطار رقم 906 (مكيف): 7:00 صباحًا

قطار رقم 900 (مكيف): 8:15 صباحًا

قطار رقم 912 (مكيف): 11:30 صباحًا

قطار رقم 914 (مكيف): 1:00 ظهرًا

قطار رقم 916 (مكيف): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 922 (مكيف): 3:30 مساءً

قطار رقم 928 (مكيف): 7:00 مساءً

قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة): 7:30 مساءً

قطار رقم 568 (سياحي): 6:10 مساءً

قطار رقم 118 (تهوية): 5:10 مساءً

قطار رقم 32 (تهوية): 6:10 مساءً

قطار رقم 930 (مكيف): 8:10 مساءً

قطار رقم 920 (مكيف - طنطا): 10:00 مساءً

قطار رقم 18 (روسي): 1:10 ظهرًا

قطار رقم 28 (روسي): 8:20 مساء

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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