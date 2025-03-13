مواعيد القطارات اليوم الخميس 13 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس
مواعيد القطارات اليوم.. تستمر هيئة السكة الحديد في توفير مواعيد القطارات اليوم على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس، حيث يمكن للمسافرين الاعتماد على هذه المواعيد المقررة للسفر بسهولة ويسر.
وينشر لكم موقع "الموجز" مواعيد القطارات اليوم الخميس 13 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، كما أن جميع هذه القطارات تحتاج إلى حجز مسبق للركاب وفقًا لتعليمات هيئة السكة الحديد.
مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية
- قطار رقم 119 (تهوية): 5:00 صباحًا
- قطار رقم 903 (مكيف): 6:00 صباحًا
- قطار رقم 7 (تهوية): 6:20 صباحًا
- قطار رقم 1205 (تحيا مصر): 6:45 صباحًا
- قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة): 7:00 صباحًا
- قطار رقم 2025 (تالجو): 8:00 صباحًا
- قطار رقم 905 (VIP): 9:00 صباحًا
- قطار رقم 901 (مكيف): 8:10 صباحًا
- قطار رقم 911 (مكيف): 10:00 صباحًا
- قطار رقم 1211 (تحيا مصر): 10:10 صباحًا
- قطار رقم 913 (مكيف): 12:00 ظهرًا
- قطار رقم 917 (VIP): 3:00 مساءً
- قطار رقم 919 (مكيف): 2:25 مساءً
- قطار رقم 915 (مكيف): 3:10 مساءً
- قطار رقم 21 (تهوية): 3:25 مساءً
- قطار رقم 921 (مكيف): 6:00 مساءً
- قطار رقم 925 (مكيف): 6:15 مساءً
- قطار رقم 923 (مكيف): 4:00 مساءً
- قطار رقم 931 (مكيف): 8:15 مساءً
- قطار رقم 31 (مكيف): 8:30 مساءً
- قطار رقم 1203 (تهوية): 1:25 ظهرًا
- قطار رقم 2023 (تالجو): 2:00 ظهرًا
- قطار رقم 23 (تهوية): 4:30 مساءً
- قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): 5:00 مساءً
- قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): 7:10 مساءً
- قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة): 7:15 مساءً
- قطار رقم 934 (مكيف): 10:15 مساءً
مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة
- قطار رقم 8 (روسي - تهوية): 5:10 صباحًا
- قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): 10:00 صباحًا
- قطار رقم 902 (مكيف): 6:00 صباحًا
- قطار رقم 906 (مكيف): 7:00 صباحًا
- قطار رقم 900 (مكيف): 8:15 صباحًا
- قطار رقم 912 (مكيف): 11:30 صباحًا
- قطار رقم 914 (مكيف): 1:00 ظهرًا
- قطار رقم 916 (مكيف): 2:00 ظهرًا
- قطار رقم 922 (مكيف): 3:30 مساءً
- قطار رقم 928 (مكيف): 7:00 مساءً
- قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة): 7:30 مساءً
- قطار رقم 568 (سياحي): 6:10 مساءً
- قطار رقم 118 (تهوية): 5:10 مساءً
- قطار رقم 32 (تهوية): 6:10 مساءً
- قطار رقم 930 (مكيف): 8:10 مساءً
- قطار رقم 920 (مكيف - طنطا): 10:00 مساءً
- قطار رقم 18 (روسي): 1:10 ظهرًا
- قطار رقم 28 (روسي): 8:20 مساء
رابط موقع حجز تذاكر القطارات
كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،
يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.
اقرأ أيضا:
مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 4-3-2025 من القاهرة للمحافظات.. جداول السفر وأهم التفاصيل
مواعيد القطارات اليوم الأثنين 3 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس
- مواعيد القطارات
- مواعيد القطارات اليوم
- قطارات الصعيد اليوم
- مواعيد القطارات النوم الي سوهاج
- مواعيد قطارات سكك حديد مصر
- مواعيد القطارات الليلية
- مواعيد قطارات النوم من القاهرة الي مطروح
- مواعيد قطارات النوم من مطروح الي القاهرة
- مواعيد القطارات الي سوهاج
- مواعيد القطارات الصعيد
- مواعيد القطارات في مصر
- برنامج مواعيد القطارات
- مواعيد القطارات المكيفة الي الاقصر
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز