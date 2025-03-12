مواعيد القطارات اليوم 12 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم.. تواصل هيئة السكة الحديد تقديم خدمات القطارات للمسافرين بين القاهرة والإسكندرية، حيث أعلنت عن مواعيد القطارات اليوم المكيفة والعادية (الروسية) التي تعمل بين القاهرة إلى الإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.

وتتيح هذه القطارات للمسافرين التنقل بسهولة وراحة مع ضرورة الحجز المسبق في القطارات المكيفة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد قطارات اليوم 12 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 119 (تهوية): الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 903 (مكيف): الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 7 (تهوية): الساعة 6:20 صباحًا.

قطار رقم 1205 (تحيا مصر): الساعة 6:45 صباحًا.

قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 2025 (تالجو): الساعة 8:00 صباحًا.

قطار رقم 905 (VIP): الساعة 9:00 صباحًا.

قطار رقم 901 (مكيف): الساعة 8:10 صباحًا.

قطار رقم 911 (مكيف): الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 1211 (تحيا مصر مباشر): الساعة 10:10 صباحًا.

قطار رقم 913 (مكيف): الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 917 (VIP مباشر): الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 919 (مكيف): الساعة 2:25 ظهرًا.

قطار رقم 915 (مكيف): الساعة 3:10 عصرًا.

قطار رقم 21 (تهوية): الساعة 3:25 عصرًا.

قطار رقم 921 (مكيف): الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 925 (مكيف): الساعة 6:15 مساءً.

قطار رقم 923 (مكيف): الساعة 4:00 مساءً.

قطار رقم 931 (مكيف): الساعة 8:15 مساءً.

قطار رقم 31 (مكيف): الساعة 8:30 مساءً.

قطار رقم 1203 (تهوية): الساعة 1:25 ظهرًا.

قطار رقم 2023 (تالجو): الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 23 (تهوية): الساعة 4:30 عصرًا.

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): الساعة 5:00 مساءً.

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:10 مساءً.

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:15 مساءً.

قطار رقم 934 (مكيف): الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة:

قطار رقم 8 (روسي تهوية): الساعة 5:10 صباحًا.

قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 902 (مكيف): الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 906 (مكيف مباشر): الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 900 (مكيف): الساعة 8:15 صباحًا.

قطار رقم 912 (مكيف): الساعة 11:30 صباحًا.

قطار رقم 914 (مكيف): الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار رقم 916 (مكيف مباشر): الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 922 (مكيف): الساعة 3:30 عصرًا.

قطار رقم 928 (مكيف): الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:30 مساءً.

قطار رقم 568 (سياحي): الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 118 (تهوية): الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 32 (تهوية): الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 930 (مكيف): الساعة 8:10 مساءً.

قطار رقم 920 (مكيف): الساعة 10:00 مساءً.

قطار رقم 18 (روسي): الساعة 1:10 ظهرًا.

قطار رقم 28 (روسي): الساعة 8:20 مساءً.

تتوافر هذه القطارات على مدار اليوم، مما يوفر للمسافرين مرونة في تحديد مواعيد السفر بما يتناسب مع جدولهم.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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