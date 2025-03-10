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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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مواعيد القطارات اليوم الأثنين 10 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم.. حددت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس ليوم الإثنين 10 مارس 2025، حيث يفضل الكثير من الركاب السفر عبر القطارات، سواء المكيفة أو الروسية، بفضل الراحة والسرعة.

وخلال السطور التالية يقدم لكم موقع "الموجز" مواعيد القطارات اليوم المتاحة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس والتي تتطلب حجزاً مسبقاً.

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مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية:

  • قطار رقم 119 (تهوية): الساعة 5:00 صباحاً
  • قطار رقم 903 (مكيف): الساعة 6:00 صباحاً
  • قطار رقم 7 (تهوية): الساعة 6:20 صباحاً
  • قطار رقم 1205 (تحيا مصر): الساعة 6:45 صباحاً
  • قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:00 صباحاً
  • قطار رقم 2025 (تالجو): الساعة 8:00 صباحاً
  • قطار رقم 905 (VIP): الساعة 9:00 صباحاً
  • قطار رقم 901 (مكيف): الساعة 8:10 صباحاً
  • قطار رقم 911 (مكيف): الساعة 10:00 صباحاً
  • قطار رقم 1211 (تحيا مصر): الساعة 10:10 صباحاً
  • قطار رقم 913 (مكيف): الساعة 12:00 ظهراً
  • قطار رقم 917 (VIP): الساعة 3:00 مساءً
  • قطار رقم 919 (مكيف): الساعة 2:25 ظهراً
  • قطار رقم 915 (مكيف): الساعة 3:10 عصراً
  • قطار رقم 21 (تهوية): الساعة 3:25 عصراً
  • قطار رقم 921 (مكيف): الساعة 6:00 مساءً
  • قطار رقم 925 (مكيف): الساعة 6:15 مساءً
  • قطار رقم 923 (مكيف): الساعة 4:00 مساءً
  • قطار رقم 931 (مكيف): الساعة 8:15 مساءً
  • قطار رقم 31 (مكيف): الساعة 8:30 مساءً
  • قطار رقم 1203 (تهوية): الساعة 1:25 ظهراً
  • قطار رقم 2023 (تالجو): الساعة 2:00 ظهراً
  • قطار رقم 23 (تهوية): الساعة 4:30 عصراً
  • قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): الساعة 5:00 مساءً
  • قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:10 مساءً
  • قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:15 مساءً
  • قطار رقم 934 (مكيف): الساعة 10:15 مساءً
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة:

  • قطار رقم 8 (روسى - تهوية): الساعة 5:10 صباحاً
  • قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): الساعة 10:00 صباحاً
  • قطار رقم 902 (مكيف): الساعة 6:00 صباحاً
  • قطار رقم 906 (مكيف): الساعة 7:00 صباحاً
  • قطار رقم 900 (مكيف): الساعة 8:15 صباحاً
  • قطار رقم 912 (مكيف): الساعة 11:30 صباحاً
  • قطار رقم 914 (مكيف): الساعة 1:00 ظهراً
  • قطار رقم 916 (مكيف): الساعة 2:00 ظهراً
  • قطار رقم 922 (مكيف): الساعة 3:30 عصراً
  • قطار رقم 928 (مكيف): الساعة 7:00 مساءً
  • قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة): الساعة 7:30 مساءً
  • قطار رقم 568 (سياحي): الساعة 6:10 مساءً
  • قطار رقم 118 (تهوية): الساعة 5:10 مساءً
  • قطار رقم 32 (تهوية): الساعة 6:10 مساءً
  • قطار رقم 930 (مكيف): الساعة 8:10 مساءً
  • قطار رقم 920 (مكيف - طنطا): الساعة 10:00 مساءً
  • قطار رقم 18 (روسى): الساعة 1:10 ظهراً
  • قطار رقم 28 (روسى): الساعة 8:20 مساءً

تستدعي معظم هذه القطارات الحجز المسبق، لذا ينصح الركاب بالتأكد من المواعيد والحجز في وقت مبكر لتجنب الازدحام.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات 

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

 يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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