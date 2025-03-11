مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم.. يبحث العديد من المصريين عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 على مختلف خطوط سكك حديد مصر لمساعدتهم في تنظيم رحلاتهم اليومية.

ويقدم لكم موقع "الموجز" جدول مواعيد القطارات على مدار اليوم، مع تفاصيل دقيقة للقطارات المكيفة والروسية على عدة خطوط رئيسية.

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية على خط (القاهرة - الإسكندرية)

قطار رقم 119 (تهوية) – الساعة 5:00 صباحًا

قطار رقم 903 (مكيف) – الساعة 6:00 صباحًا

قطار رقم 7 (تهوية) – الساعة 6:20 صباحًا

قطار رقم 1205 (تحيا مصر) – الساعة 6:45 صباحًا

قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة) – الساعة 7:00 صباحًا

قطار رقم 2025 (تالجو) – الساعة 8:00 صباحًا

قطار رقم 905 (VIP) – الساعة 9:00 صباحًا

قطار رقم 901 (مكيف) – الساعة 8:10 صباحًا

قطار رقم 911 (مكيف) – الساعة 10:00 صباحًا

قطار رقم 1211 (تحيا مصر) – الساعة 10:10 صباحًا

قطار رقم 913 (مكيف) – الساعة 12:00 ظهرًا

قطار رقم 917 (VIP) – الساعة 3:00 مساءً

قطار رقم 919 (مكيف) – الساعة 2:25 مساءً

قطار رقم 915 (مكيف) – الساعة 3:10 مساءً

قطار رقم 21 (تهوية) – الساعة 3:25 مساءً

قطار رقم 921 (مكيف) – الساعة 6:00 مساءً

قطار رقم 925 (مكيف) – الساعة 6:15 مساءً

قطار رقم 923 (مكيف) – الساعة 4:00 مساءً

قطار رقم 931 (مكيف) – الساعة 8:15 مساءً

قطار رقم 31 (مكيف) – الساعة 8:30 مساءً

قطار رقم 1203 (تهوية) – الساعة 1:25 ظهرًا

قطار رقم 2023 (تالجو) – الساعة 2:00 مساءً

قطار رقم 23 (تهوية) – الساعة 4:30 مساءً

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة) – الساعة 5:00 مساءً

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة) – الساعة 7:10 مساءً

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة) – الساعة 7:15 مساءً

قطار رقم 934 (مكيف) – الساعة 10:15 مساءً

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية على خط (الإسكندرية - القاهرة)

قطار رقم 8 (روسي - تهوية) – الساعة 5:10 صباحًا

قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة) – الساعة 10:00 صباحًا

قطار رقم 902 (مكيف) – الساعة 6:00 صباحًا

قطار رقم 906 (مكيف) – الساعة 7:00 صباحًا

قطار رقم 900 (مكيف) – الساعة 8:15 صباحًا

قطار رقم 912 (مكيف) – الساعة 11:30 صباحًا

قطار رقم 914 (مكيف) – الساعة 1:00 ظهرًا

قطار رقم 916 (مكيف) – الساعة 2:00 مساءً

قطار رقم 922 (مكيف) – الساعة 3:30 مساءً

قطار رقم 928 (مكيف) – الساعة 7:00 مساءً

قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة) – الساعة 7:30 مساءً

قطار رقم 568 (سياحي) – الساعة 6:10 مساءً

قطار رقم 118 (تهوية) – الساعة 5:10 مساءً

قطار رقم 32 (تهوية) – الساعة 6:10 مساءً

قطار رقم 930 (مكيف) – الساعة 8:10 مساءً

قطار رقم 920 (مكيف) – الساعة 10:00 مساءً

قطار رقم 18 (روسي) – الساعة 1:10 ظهرًا

قطار رقم 28 (روسي) – الساعة 8:20 مساءً

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية على خط (القاهرة - أسوان)

قطار رقم 1902 (مكيف) – الساعة 12:20 مساءً

قطار رقم 3006 (ثالثة مكيفة) – الساعة 12:50 مساءً

قطار رقم 978 (ثالثة مكيفة) – الساعة 6:30 صباحًا

قطار رقم 980 (VIP) – الساعة 8:00 صباحًا

قطار رقم 2010 (مكيف) – الساعة 10:00 صباحًا

قطار رقم 982 (VIP) – الساعة 12:00 ظهرًا

قطار رقم 986 (مكيف) – الساعة 2:00 مساءً

قطار رقم 162 (تهوية) – الساعة 2:20 مساءً

قطار رقم 970 (مكيف) – الساعة 2:00 ظهرًا

قطار رقم 990 (مكيف) – الساعة 4:00 مساءً

قطار رقم 2006 (مكيف) – الساعة 5:15 مساءً

قطار رقم 2012 (مكيف) – الساعة 5:30 مساءً

قطار رقم 872 (مكيف) – الساعة 5:45 مساءً

قطار رقم 988 (ثالثة مكيفة) – الساعة 7:10 مساءً

قطار رقم 84 (نوم) – الساعة 7:20 مساءً

قطار رقم 2014 (VIP) – الساعة 9:00 مساءً

قطار رقم 976 (VIP) – الساعة 8:00 مساءً

قطار رقم 82 (نوم) – الساعة 9:10 مساءً

تتوفر هذه المواعيد لمساعدة الركاب في التخطيط لرحلاتهم اليومية، مع ضمان توفير خدمة متنوعة من القطارات بما يتناسب مع احتياجات الجميع.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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