مواعيد القطارات اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. المغادرة والوصول

مواعيد القطارات اليوم، يهتم الكثير من الأشخاص وخاصة الراغبين في الإنتقال من محافظة لآخرى بمواعيد القطارات سواء المغادرة أو الوصول،

وينشر لكم موقع "الموجز" مواعيد القطارات اليوم الجمعة 14 مارس من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس.

قطار

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم، قطار رقم 119 (تهوية): 5:00 صباحًا

مواعيد القطارات اليوم، قطار رقم 903 (مكيف): 6:00 صباحًا

قطار رقم 7 (تهوية): 6:20 صباحًا

قطار رقم 1205 (تحيا مصر): 6:45 صباحًا

قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة): 7:00 صباحًا

قطار رقم 2025 (تالجو): 8:00 صباحًا

قطار رقم 905 (VIP): 9:00 صباحًا

قطار رقم 901 (مكيف): 8:10 صباحًا

قطار رقم 911 (مكيف): 10:00 صباحًا

قطار رقم 1211 (تحيا مصر): 10:10 صباحًا

قطار رقم 913 (مكيف): 12:00 ظهرًا

قطار رقم 917 (VIP): 3:00 مساءً

قطار رقم 919 (مكيف): 2:25 مساءً

قطار رقم 915 (مكيف): 3:10 مساءً

قطار رقم 21 (تهوية): 3:25 مساءً

قطار رقم 921 (مكيف): 6:00 مساءً

قطار رقم 925 (مكيف): 6:15 مساءً

قطار رقم 923 (مكيف): 4:00 مساءً

قطار رقم 931 (مكيف): 8:15 مساءً

قطار رقم 31 (مكيف): 8:30 مساءً

قطار رقم 1203 (تهوية): 1:25 ظهرًا

قطار رقم 2023 (تالجو): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 23 (تهوية): 4:30 مساءً

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): 5:00 مساءً

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): 7:10 مساءً

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة): 7:15 مساءً

قطار رقم 934 (مكيف): 10:15 مساءً

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 8 (روسي - تهوية): 5:10 صباحًا

قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة): 10:00 صباحًا

قطار رقم 902 (مكيف): 6:00 صباحًا

قطار رقم 906 (مكيف): 7:00 صباحًا

قطار رقم 900 (مكيف): 8:15 صباحًا

قطار رقم 912 (مكيف): 11:30 صباحًا

قطار رقم 914 (مكيف): 1:00 ظهرًا

قطار رقم 916 (مكيف): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 922 (مكيف): 3:30 مساءً

قطار رقم 928 (مكيف): 7:00 مساءً

قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة): 7:30 مساءً

قطار رقم 568 (سياحي): 6:10 مساءً

قطار رقم 118 (تهوية): 5:10 مساءً

قطار رقم 32 (تهوية): 6:10 مساءً

قطار رقم 930 (مكيف): 8:10 مساءً

قطار رقم 920 (مكيف - طنطا): 10:00 مساءً

قطار رقم 18 (روسي): 1:10 ظهرًا

قطار رقم 28 (روسي): 8:20 مساء.

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