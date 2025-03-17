مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات العاملة على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم الأثنين 17 مارس 2025.

وتشمل القطارات المكيفة، والروسية، والتالجو، التي تغطي الرحلات بين القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد القطارات اليوم الأثنين 17 مارس 2025 على خط "القاهرة - الإسكندرية".

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية (القاهرة - الإسكندرية):

قطار رقم 903 مكيف: 6:00 صباحًا

قطار رقم 905 مكيف (مباشر): 9:00 صباحًا

قطار رقم 901 مكيف: 8:10 صباحًا

قطار رقم 911 مكيف: 10:00 صباحًا

قطار رقم 913 مكيف: 12:30 ظهرًا

قطار رقم 917 مكيف (مباشر): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 919 مكيف: 2:25 ظهرًا

قطار رقم 915 مكيف: 3:35 عصرًا

قطار رقم 921 مكيف: 6:00 مساء

قطار رقم 925 مكيف: 5:10 مساء

قطار رقم 923 مكيف: 6:00 مساء

قطار رقم 931 مكيف: 8:15 مساء

قطار رقم 1203 روسي: 1:25 ظهرًا

قطار رقم 23 روسي: 4:30 ظهرًا

قطار 3023 ثالثة مكيفة: 5:00 مساء

قطار 3009 ثالثة مكيفة: 7:10 مساء

قطار 3022 ثالثة مكيفة (منصورة - الإسكندرية): 7:15 مساء

قطار 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر): 10:15 مساء

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية (الإسكندرية - القاهرة):

قطار رقم 8 روسي (تهوية): 5:10 صباحًا

قطار 3024 ثالثة مكيفة: 10:00 صباحًا

قطار رقم 902 مكيف: 6:00 صباحًا

قطار رقم 906 مكيف (مباشر): 7:00 صباحًا

قطار رقم 900 مكيف: 8:15 صباحًا

قطار رقم 912 مكيف: 11:30 صباحًا

قطار رقم 914 مكيف: 1:00 ظهرًا

قطار رقم 916 مكيف (مباشر): 2:00 ظهرًا

قطار رقم 922 مكيف: 3:30 عصرًا

قطار رقم 928 مكيف: 3:00 مساء

قطار رقم 930 مكيف: 8:10 مساء

قطار رقم 920 مكيف (الإسكندرية - طنطا): 10:00 مساء

قطار رقم 18 روسي: 1:10 ظهرًا

قطار رقم 28 روسي: 8:20 مساء

تستمر الهيئة في تقديم خدمة متميزة للمسافرين على مدار الساعة من خلال مواعيد القطارات التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط المخصص.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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