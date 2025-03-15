مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 15 مارس 2025 العاملة على خط "القاهرة - الإسكندرية".

و يشمل جدول مواعيد القطارات المكيفة، الروسية، والتالجو، حيث ستشهد محطات قطارات القاهرة والإسكندرية حركة نشطة مع رحلات مستمرة طوال اليوم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد القطارات اليوم السبت 15 مارس 2025 على خط القاهرة - الإسكندرية.

مواعيد القطارات اليوم المكيفة على خط القاهرة - الإسكندرية

قطار 903 مكيف: الساعة 6:00 صباحًا قطار 905 مكيف (مباشر): الساعة 9:00 صباحًا قطار 901 مكيف: الساعة 8:10 صباحًا قطار 911 مكيف: الساعة 10:00 صباحًا قطار 913 مكيف: الساعة 12:30 ظهرًا قطار 917 مكيف (مباشر): الساعة 2:00 ظهرًا قطار 919 مكيف: الساعة 2:25 ظهرًا قطار 915 مكيف: الساعة 3:35 عصرًا قطار 921 مكيف: الساعة 6:00 مساءً قطار 925 مكيف: الساعة 5:10 مساءً قطار 923 مكيف: الساعة 6:00 مساءً قطار 931 مكيف: الساعة 8:15 مساءً قطار 1203 روسي: الساعة 1:25 ظهرًا قطار 23 روسي: الساعة 4:30 ظهرًا قطار 3023 مكيف ثالثة: الساعة 5:00 مساءً قطار 3009 مكيف ثالثة: الساعة 7:10 مساءً قطار 3022 مكيف ثالثة (من المنصورة): الساعة 7:15 مساءً قطار 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر): الساعة 10:15 مساءً

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية على خط الإسكندرية - القاهرة

قطار 8 روسي تهوية: الساعة 5:10 صباحًا قطار 3024 مكيف ثالثة: الساعة 10:00 صباحًا قطار 902 مكيف: الساعة 6:00 صباحًا قطار 906 مكيف (مباشر): الساعة 7:00 صباحًا قطار 900 مكيف: الساعة 8:15 صباحًا قطار 912 مكيف: الساعة 11:30 صباحًا قطار 914 مكيف: الساعة 1:00 ظهرًا قطار 916 مكيف (مباشر): الساعة 2:00 ظهرًا قطار 922 مكيف: الساعة 3:30 عصرًا قطار 928 مكيف: الساعة 3:00 مساءً قطار 930 مكيف: الساعة 8:10 مساءً قطار 920 مكيف (الإسكندرية - طنطا): الساعة 10:00 مساءً قطار 18 روسي: الساعة 1:10 ظهرًا قطار 28 روسي: الساعة 8:20 مساءً

تمتد الخدمة طوال اليوم لتلبية احتياجات المسافرين، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خيارات متعددة للمسافرين بين القاهرة والإسكندرية عبر القطارات المكيفة والروسية، مما يسهل التنقل.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

اقرأ أيضا: