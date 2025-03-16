مواعيد القطارات اليوم الأحد 16 رمضان 2025 من القاهرة للمحافظات.. قيام ووصول

مواعيد القطارات اليوم.. تشغل هيئة السكة الحديد اليوم الأحد 16 مارس 2025 العديد من القطارات على خطوطها بالوجهين القبلي والبحري، وذلك عبر 800 رحلة يوميًا، وتشمل هذه الرحلات أسعار التذاكر على مختلف الخطوط في كلا الاتجاهين.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الأحد 16 مارس 2025 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة أسوان

ينطلق قطار 1902 (إكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 12:20 ص ويصل أسوان 1:20 م، بسعر 200 جنيه للدرجة الأولى و145 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 980 (VIP) من القاهرة الساعة 8:00 ص ويصل أسوان 10:25 م، بسعر 335 جنيهًا للدرجة الأولى و215 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2010 (إكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 10:00 ص ويصل أسوان 10:55 م، بسعر 200 جنيه للدرجة الأولى و145 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 982 (إكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 12:00 م ويصل أسوان 2:25 ص، بسعر 335 جنيهًا للدرجة الأولى و215 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2006 (VIP) من القاهرة الساعة 5:15 م ويصل أسوان 6:00 ص، بسعر 335 جنيهًا للدرجة الأولى و215 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2012 من القاهرة الساعة 5:30 م ويصل أسوان 6:20 ص، بسعر 335 جنيهًا للدرجة الأولى و215 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2030 (تالجو) من القاهرة الساعة 7:00 م ويصل أسوان 6:40 ص، بسعر 700 جنيه للدرجة الأولى و550 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 988 (إكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 7:10 م ويصل أسوان 7:50 ص، بسعر 200 جنيه للدرجة الأولى و145 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2014 (VIP) من القاهرة الساعة 9:00 م ويصل أسوان 9:40 ص، بسعر 335 جنيهًا للدرجة الأولى و215 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 996 (إكسبريس مكيف) من القاهرة الساعة 10:00 م ويصل أسوان 11:30 ص، بسعر 200 جنيه للدرجة الأولى و145 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2008 (VIP) من القاهرة الساعة 11:00 م ويصل أسوان 11:45 ص، بسعر 335 جنيهًا للدرجة الأولى و215 جنيهًا للدرجة الثانية.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

ينطلق قطار 119 من القاهرة الساعة 5:00 ص ويصل الإسكندرية 9:50 ص، بسعر 65 جنيهًا.

ينطلق قطار 903 من القاهرة الساعة 6:00 ص ويصل الإسكندرية 9:30 ص، بسعر 80 جنيهًا للدرجة الأولى و65 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2025 (تالجو أسباني) من القاهرة الساعة 8:00 ص ويصل الإسكندرية 10:30 ص، بسعر 225 جنيهًا للدرجة الأولى و150 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 901 (إكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 8:10 ص ويصل الإسكندرية 11:15 ص، بسعر 80 جنيهًا للدرجة الأولى و65 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 905 (VIP) من القاهرة الساعة 9:00 ص ويصل الإسكندرية 11:30 ص، بسعر 145 جنيهًا للدرجة الأولى و115 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 911 (إكسبريس مكيف) من القاهرة الساعة 10:00 ص ويصل الإسكندرية 1:05 م.

ينطلق قطار 89 (توربيني) من القاهرة الساعة 11:15 ص ويصل الإسكندرية 1:55 م، بسعر 105 جنيهات للدرجة الأولى و75 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 913 (إكسبريس إسباني) من القاهرة الساعة 12:00 م ويصل الإسكندرية 2:50 م، بسعر 80 جنيهًا للدرجة الأولى و65 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2023 (تالجو) من القاهرة الساعة 2:00 م ويصل الإسكندرية 4:30 م، بسعر 225 جنيهًا للدرجة الأولى و150 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 919 (إكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 2:25 م ويصل الإسكندرية 6:05 م، بسعر 80 جنيهًا للدرجة الأولى و65 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 917 (VIP) من القاهرة الساعة 3:00 م ويصل الإسكندرية 5:30 م، بسعر 145 جنيهًا للدرجة الأولى و115 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 915 (إكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 3:20 م ويصل الإسكندرية 6:20 م، بسعر 80 جنيهًا للدرجة الأولى و65 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 921 (VIP) من القاهرة الساعة 6:00 م ويصل الإسكندرية 8:35 م، بسعر 145 جنيهًا للدرجة الأولى و115 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 2027 (تالجو) من القاهرة الساعة 7:00 م ويصل الإسكندرية 9:30 م، بسعر 225 جنيهًا للدرجة الأولى و150 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 931 (إكسبريس مكيف أسباني) من القاهرة الساعة 8:15 م ويصل الإسكندرية 11:35 م، بسعر 80 جنيهًا للدرجة الأولى و65 جنيهًا للدرجة الثانية.

ينطلق قطار 935 (VIP) من القاهرة الساعة 10:30 م ويصل الإسكندرية 1:05 ص، بسعر 145 جنيهًا للدرجة الأولى و115 جنيهًا للدرجة الثانية.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات القاهرة إلى الإسماعيلية

ينطلق قطار 3015 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 4:50 ص ويصل الإسماعيلية 7:34 ص، ويستغرق 2:44 ساعة بعد 4 توقفات.

ينطلق قطار 593 (روسي) من القاهرة الساعة 5:00 ص ويصل الإسماعيلية 8:10 ص، ويستغرق 3:10 ساعة بعد 11 توقفًا.

ينطلق قطار 945 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 6:10 ص ويصل الإسماعيلية 9:09 ص، ويستغرق 2:59 ساعة بعد 6 توقفات.

ينطلق قطار 1113 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 7:25 ص ويصل الإسماعيلية 11:00 ص، ويستغرق 3:35 ساعة بعد 20 توقفًا.

ينطلق قطار 185 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 9:10 ص ويصل الإسماعيلية 11:56 ص، ويستغرق 2:46 ساعة بعد 7 توقفات.

ينطلق قطار 951 (روسي) من القاهرة الساعة 11:30 ص ويصل الإسماعيلية 2:44 م، ويستغرق 3:14 ساعة بعد 11 توقفًا.

ينطلق قطار 955 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 2:40 م ويصل الإسماعيلية 5:41 م، ويستغرق 3:01 ساعة بعد 10 توقفات.

ينطلق قطار 961 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 5:40 م ويصل الإسماعيلية 8:34 م، ويستغرق 2:54 ساعة بعد 8 توقفات.

ينطلق قطار 959 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 7:50 م ويصل الإسماعيلية 10:50 م، ويستغرق 3:00 ساعات بعد 10 توقفات.

ينطلق قطار 963 (روسي) من القاهرة الساعة 9:45 م ويصل الإسماعيلية 12:50 ص، ويستغرق 3:05 ساعة بعد 9 توقفات.

مواعيد القطارات اليوم

رابط حجز تذاكر القطارات

توفر هيئة السكك الحديدية إمكانية حجز تذاكر القطارات والاطلاع على أسعارها عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال الضغط هنا.

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتيسير حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

اقرأ أيضا:

مواعيد القطارات اليوم الخميس 13 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم 12 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس