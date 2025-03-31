حالة الطقس اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

حالة الطقس اليوم الإثنين.. يسود اليوم الإثنين الموافق 31 مارس وأول أيام عيد الفطر المبارك، طقس حار نهاراً على معظم الأنحاء، ومعتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، بناءً على بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس اليوم الإثنين في محافظات مصر المختلفة

ولفت خبراء الأرصاد الجوية، بناءً على بيان صادر عنها بشأن حالة الطقس اليوم، إلى نشاط رياح يمكن أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والمكشوفة من مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

وتتكون فرص أمطار بسيطة ليلاً على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات مختلفة.

وحالة الطقس اليوم الإثنين يشهد هبات رياح جنوبية ساخنة طول النهار على غالبية المناطق مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الجمهورية (سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- جنوب البحر الأحمر).

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أقصى جنوب الصعيد كي تصل الحرارة 35 درجة مئوية.

نصائح مهمة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

1- ضرورة القيادة بهدوء توخي الحذر من انخفاض الرؤية بسبب تّكون الشبورة المائية صباحاً ونشاط رياح الخماسين المحملة بالرمال والأتربة.

2- وبالإضافة إلى عدم تقليل الملابس بشكل مبالغ فيه خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

3- وأيضاً متابعة النشرة الجوية التي تصدرها الهيئة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري: العظمى 30، والصغرى 18 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وحالة الطقس في السواحل الشمالية: العظمى 29، والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر المختلفة اليوم الإثنين

وحالة الطقس في شمال الصعيد: العظمى 33، والصغرى 16 درجة.

وحالة الطقس في جنوب الصعيد: العظمى 35، والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة في كافة الأنحاء المختلفة اليوم

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس اليوم الخميس 27 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس في مختلف الأنحاء 2025 وكافة المحافظات