حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 26 رمضان 2025، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما ذكر البيان أهم الظروف المناخية ودرجات الحرارة المتوقعة، وسنوضح خلال السطور التالية أهم ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم 26 رمضان 2025

ويقدم الموجز، خلال السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم 26 رمضان 2025، ودرجات الحرارة اليوم.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 26 رمضان 2025

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه سيسود اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء، بينما سيكون الطقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

جاء في البيان أن هناك استمرارا في الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ وذلك بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 إلى يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025

حالة الطقس اليوم 26 رمضان 2025

حالة الطقس في القاهرة

وسجلت درجة الحرارة العظمى خلال حالة الطقس اليوم في القاهرة: 34°C، وتسجل درجة الحرارة الصغرى: 17°C، كما أن الطقس مشمس خلال ساعات النهار، مع ظهور بعض السحب في المساء، وتكون سرعة الرياح متوسطة، مع احتمال ارتفاعها قليلًا في المساء، إما بالنسبة الرطوبة سوف تكون منخفضة نسبيًا، مما يساعد على الشعور بالحرارة بشكل أقل.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في الإسكندرية

درجة الحرارة العظمى: 29°C، وتسجل درجة الحرارة الصغرى: 16°C، ويكون الطقس في الإسكندرية، مشمس إلى غائم جزئيًا، مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الليل، وتصبح سرعة الرياح نشطة إلى معتدلة، مما يساعد في تلطيف الأجواء، وتكون الرطوبة مرتفعة، مما يجعل الطقس أكثر اعتدالًا مقارنة بالقاهرة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 33 الصغرى 21

العاصمة الإدارية العظمى 33 الصغرى 21

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 18

العلمين الجديدة العظمى 30 والصغرى 15

مطروح العظمى 27 الصغرى 17

شرم الشيخ العظمى 31 ، الصغرى 21

الغردقة العظمى 25، الصغرى 15

أسيوط العظمى 36 الصغرى 18

سوهاج العظمى 36 الصغرى 19

قنا العظمى 37 الصغرى 19

الأقصر العظمى 37 الصغرى 20

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