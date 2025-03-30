حالة الطقس غداً الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في أيام عيد الفطر 2025، حيث توقعت وجود نشاط للرياح على بعض المناطق مع تواجد فرص سقوط أمطار، وذلك ضمن نشرتها عن الأحوال الجوية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 30 مارس وحتى يوم الجمعة 4 أبريل 2025.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير حول حالة الطقس غداً الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك .

حالة الطقس غداً الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس غداً الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس غداً الإثنين وكافة أيام عيد الفطر المبارك

وتشهد حالة الطقس طوال أيام عيد الفطر المبارك 2025، الميل للحرارة نهارًا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ولكن يعتدل على السواحل الشرقية، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، فيما يكون مائلًا للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء، وذلك حسبما أفادت الأرصاد الجوية.

وتابعت أن هناك نشاطاً للرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات مختلفة، خلال يومي الأحد الموافق 30 مارس وهو يوم “وقفة عيد الفطر”، ويوم الإثنين 31 مارس وهو “أول أيام عيد الفطر”.

وأوضحت وجود نشاط رياح على معظم الأنحاء يمكن أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وذلك مع وجود فرص أمطار طفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متنوعة خلال يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل.

وخلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 4 أبريل، سوف يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات مختلفة.

وفي بيان آخر قد نوهت هيئة الأرصاد بأن حالة الطقس أول يوم العيد 2025 الموافق الإثنين 31 مارس 2025، يتواجد نشاط للرياح، يمكن أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بجانب مدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء، مما يؤدي ذلك إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

درجات الحرارة غداً وسائر أيام عيد الفطر المبارك 2025

حالة الطقس غداً الإثنين

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30، والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 29، والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33، والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35، والصغرى 19 درجة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27، والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23، والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28، والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38، والصغرى 20 درجة.

حالة الطقس غداً الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

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