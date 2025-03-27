توقعات حالة الطقس في عيد الفطر 2025.. أجواء معتدلة وفرص للاحتفال

تعد حالة الطقس أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث يسعى الكثير من الناس للخروج والاحتفال في الأماكن العامة أو على شواطئ البحر، وفي هذا السياق، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد مصر خلال عيد الفطر لعام 2025 أجواء معتدلة إلى حد ما، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويعرض لكم الموجز توقعات حالة الطقس في عيد الفطر 2025.

توقعات درجات الحرارة خلال العيد:

وفقًا للتوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال أيام العيد في معظم أنحاء الجمهورية بين 30 و34 درجة مئوية في النهار، مع انخفاضات بسيطة في درجات الحرارة ليلاً لتصل إلى حوالي 27 درجة مئوية، وهذا التغيير في درجات الحرارة سيخلق أجواء معتدلة ومريحة خلال النهار، مما يجعلها مثالية للخروج والتمتع بالأماكن العامة مثل الحدائق والمناطق السياحية.

نشاط الرياح وتأثيرها:

من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن الرياح قد تزداد نشاطًا خلال فترة العيد، مما يزيد من شعور البرودة في الأجواء، خاصة في المساء، ويمكن أن يكون هذا مناسبًا للأشخاص الذين يخططون للخروج في المساء أو في ساعات الليل، حيث ستكون الأجواء أكثر برودة.

احتمالات الأمطار على بعض المناطق:

بالنسبة للفرص المتوقعة لهطول الأمطار، فمن المتوقع أن تكون هناك احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية وشمال الدلتا، خصوصًا في ساعات الليل والصباح الباكر، ولكن لا يتوقع أن تؤثر هذه الأمطار بشكل كبير على الاحتفالات أو الأنشطة في معظم المناطق.

تأثير حالة الطقس على الأنشطة الاحتفالية:

تعد الأجواء المعتدلة التي ستشهدها البلاد خلال عيد الفطر 2025 فرصة مثالية للأسر والأفراد للخروج والاستمتاع بالأنشطة المختلفة، ويُتوقع أن يكون الطقس مناسبًا لتنظيم الرحلات العائلية، سواء كانت على شواطئ البحر أو في المنتزهات العامة، كما يمكن للعديد من الأسر تنظيم حفلات الشواء أو الجولات السياحية في مختلف الأماكن التاريخية والأثرية.

ومع انخفاض درجات الحرارة في المساء، ستكون الأجواء مثالية للخروج في نزهات ليلية أو الاستمتاع بالمقاهي والمطاعم في الهواء الطلق، وهذه الأجواء المعتدلة قد تشجع أيضًا على إقامة الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية داخل المنازل أو في الأماكن العامة دون القلق من الحرارة المرتفعة أو التغيرات المفاجئة في الطقس.

وفي حالة وجود الأمطار الخفيفة المتوقعة في بعض المناطق، من الممكن أن تكون هذه فرصة مثالية للتمتع بالأجواء الهادئة والممطرة في الأماكن المغلقة، مما يضيف لمسة من الراحة والخصوصية للعائلات التي تفضل البقاء في منازلها.

اقرأ أيضا : حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء وفترة عيد الفطر المبارك 2025





